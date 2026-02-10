Seguici su

Bologna-Lazio, ecco i convocati: la lista

Ecco gli uomini a disposizioni di mister Italiano in vista della gara di domani contro la Lazio. Una nuova assenza per infortunio

7 secondi fa

Vincenzo Italiano in Bologna-Celtic 2-2 (© Damiano Fiorentini)
Vincenzo Italiano in Bologna-Celtic 2-2 (© Damiano Fiorentini)

Dopo il brutto e immeritato ko di campionato contro il Parma, il Bologna si tuffa nell’atmosfera di Coppa Italia per i quarti di finale contro la Lazio. Al Dall’Ara i rossolù si giocano in partita secca l’accesso al penultimo atto.

Un’occasione per provare a voltar pagina rispetto ai dolori della Serie A in cui, sostanzialmente i rossoblù hanno abdicato alle speranze di ingresso nelle coppe europee. Speranze che restano, però, intatte in Coppa Italia. Il turno in semifinale per i rossoblù potrebbe riproporre l’Atalanta. Ma soprattutto i rossoblù vogliono dimostrare di essere ancora una squadra solida per puntare a difendere il titolo conquistato un anno fa.

I convocati per Bologna-Lazio

Ecco quindi la lista dei ventitré giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano per Bologna-Lazio:

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

DIFENSORI: Casale, Helland, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Un’assenza pesante

Oltre al solito Lorenzo De Silvestri, ancor alle prese con il suo problema fisico, e l’infortunato Lykogiannis, domani ci sarà un’altra assenza. Domani al Dall’Ara contro la Lazio, non ci sarà Torbjorn Heggem. Il difensore centrale non sarà disponibile a causa di un affaticamento del quadricipite sinistro.

Condizioni da valutare nelle prossime ore per capire se l’assenza dell’ex West Bromwich Albion si prolungherà ulteriormente.
