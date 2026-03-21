Bologna, da una romana all’altra: pericolo Isaksen per Italiano

Dopo la Roma, il Bologna di Italiano affronterà anche l’altra squadra della capitale, la Lazio, nel giro di tre giorni. Domenica, 22 marzo, alle 15:00 i ragazzi di Italiano scenderanno in campo contro i biancocelesti in occasione della 30ª giornata di Serie A.

Entrambe le squadre arrivano al match in un buon momento di forma. I padroni di casa hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato – oltre alla sconfitta contro il Verona. Dall’altra parte, gli ospiti hanno la possibilità di registrare il loro terzo successo consecutivo dopo quelli contro Milan e Sassuolo.

Una vittoria per scacciare il passato

Il passaggio del turno contro la Roma in Europa League ha riacceso l’entusiasmo al Dall’Ara, aumentando la fiducia verso il finale di stagione. Per chiudere al meglio prima della sosta, però, servirà un’altra prestazione come quella dell’Olimpico contro la Lazio di Sarri, prossima avversaria in campionato. Una vittoria testimonierebbe indubbiamente a favore della ripresa mentale e fisica dei rossoblù dal periodo di crisi che ha caratterizzato. Nelle 17 gare che hanno preceduto la vittoria contro il Torino, il Bologna aveva totalizzato appena 4 vittorie, insieme a 5 pareggi e 8 sconfitte. Lo stesso numero di vittorie realizzato nelle ultime cinque. La Lazio rappresenta un’ostacolo maggiore rispetto alle ultime avversarie affrontate in Serie A da Castro e compagni, soprattutto considerando che arrivano da una sfida che gli ha spremuti a fondo. Per questo sarà fondamentale la preparazione dal punto di vista mentale, facendo leva anche sull’energia trasmessa dai propri tifosi – ancora più entusiasti dopo la vittoria contro i giallorossi.

Bologna-Lazio, occhio a Isaksen

Dall’altra parte, la Lazio di Sarri arriva da due vittorie consecutive in Serie A: l’ultima volta che sono riusciti ad aumentare tale striscia è stato tra ottobre e novembre 2024 – in quel caso arrivarono a cinque. Per riuscirci – in assenza di Zaccagni – Sarri punterà su Gustav Isaksen a supporto di Maldini, con il danese che si prepara ad affrontare la sua vittima preferita nella competizione. Il classe 2001, ha preso parte a tre gol – 2 gol e 1 assist – contro il Bologna. Record personale per il classe 2001 contro una singola avversaria nel torneo. Sarà compito della linea difensiva guidata da Lucumí a impedirgli di aggiornare lo score.

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