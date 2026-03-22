Il Dall’Ara si accende: oltre 27 mila per spingere i Rossoblù contro la Lazio

Il passaggio ai Quarti di Finale di Europa League ha definitivamente riacceso l’entusiasmo intorno al Bologna che questo pomeriggio ospita la Lazio per il trentesimo turno di Serie A. Saranno infatti più di 27 mila i tifosi rossoblù pronti ad infiammare il Dall’Ara e vista l’assenza di tifosi ospiti si parla di un quasi sold out per quelli che sono i posti disponibili per i sostenitori felsinei.

La carica del Dall’Ara per Bologna – Lazio

Quella odierna è una sfida che al momento rappresenta uno scontro diretto per l’ottavo posto, valido per l’ultimo slot di accesso agli ottavi di Coppa Italia. Una gara che, alle porte della sosta nazionali, può dare l’ultima iniezione di fiducia alla squadra di Italiano che tornerà il 5 aprile con la sfida alla Cremonese prima della gara d’andata contro l’Aston Villa.

La chiusura di un tour de force che va avanti da quasi quattro mesi e la voglia di chiudere in crescendo un inverno tormentato ma ricco di emozioni. L’obiettivo sono i 45 punti in classifica e la voglia di tenere caldo un pubblico vicino alla squadra e pronto a godersi la sfida dei quarti di finale d’Europa League.

Una media spettatori da ottavo posto

Una classifica spettatori che si rispecchia in quella ufficiale. Il Bologna viaggia ad una media di 27.539 spettatori, ovvero l’ottavo posto assoluto in Serie A. Anche in una stagione che ha vissuto alti e bassi, un inverno rigido da vivere in una struttura che difficilmente ti convince ad andare allo stadio quando il clima insinua il dubbio, il popolo Rossoblù risponde comunque presente.

Oggi sarà Bologna – Lazio e gli spalti del Dall’Ara tremeranno all’accoglienza di un gruppo che in Europa continua a far sognare e in campionato punta ancora a raccogliere il più possibile. Si prospetta un cielo coperto e temperature intorno ai tredici gradi, che saliranno inevitabilmente a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Stadio

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