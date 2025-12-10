Bologna: l’obiettivo playoff passa dalle ultime tre giornate

Otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e della sfortunata sconfitta all’esordio con l’Aston Villa. Si può dire che, fin qui, il percorso in Europa League del Bologna sia stato decisamente in linea con le aspettative. Un diciottesimo posto nel ranking generale che non dà sicuramente la certezza matematica dell’accesso ai playoff, ma che rispecchia senz’altro le buone prove offerte fino a qui da Orsolini e compagni.

Europa League: Bologna sogna, ma la classifica è cortissima

Guai, però, ad abbassare la guardia. Perché sì, il diciottesimo posto dà la sicurezza dei playoff (da giocare fuori casa però), e gli otto punti consentono di sognare addirittura l’accesso diretto agli ottavi di finale, al momento a quota dieci. D’altra parte, però, il venticinquesimo posto, che significherebbe esclusione dalla fase ad eliminazione diretta, è a solo due punti di distanza dai Rossoblù. Una situazione che certifica una classifica cortissima, con ben diciassette squadre in soli quattro punti e tanti scontri diretti ancora da giocare.

Scontri diretti che, ovviamente spettano anche al Bologna, domani sera in campo a Vigo contro il Celta a quota 9 punti. Dopo gli spagnoli, i Rossoblù dovranno poi vedersela con Celtic in casa e Maccabi in campo neutro. Qui, però, la situazione sarà diversa, un po’ perchè si giocherà a gennaio, quando presumibilmente Italiano avrà recuperato sia Skorupski che Freuler, ed un po’ perché al momento entrambe sono sotto il Bologna, con il Celtic a quota 7 punti e pronta ad affrontare la Roma domani ed il Maccabi penultimo con un punto e pronto a salutare la competizione.

Fonte: Marco Vigarani – Il Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook