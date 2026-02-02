Bologna-Milan, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Dopo la fine del maga girone di Europa League, con la qualificazione del Bologna ai playoff, i rossoblù tornano in campionato contro il Milan. Una sfida sui generis perché programmata martedì sera a chiusura della giornata della 23^ giornata di campionato.

Domani sera per l’appuntamento al Dall’Ara, ecco dove vedere il Bologna e il Milan sfidarsi per la gara valevole per il 23° turno di Serie A.

Bologna-Milan: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: 23^ giornata, Serie A,;

Partita: Bologna-Milan;

Data: martedì 3 febbraio 2026;

Orario: 20:45;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: Zona DAZN 214 su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Moro, Ferguson; Dominguez, Bernardeschi, Rowe; Dallinga. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. All. Massimiliano Allegri.

Il punto sul campionato

Il Bologna deve riemergere dal periodo di crisi e la sfida con il Milan è l’opportunità giusta. I rossoneri sono una squadra che, ultimamente, concede tantissimo agli avversari affidandosi al suo capitano, Mike Maignan, tornato a livello importantissimi.

I rossoblù hanno l’occasione di ritrovare un successo importante per dare una svolta alla stagione. Anche perché se la squadra di Vincenzo Italiano vuole credere ancora in un piazzamento europeo passando dal campionato deve rispondere alle vittorie delle squadre che la precedono e sfruttare anche il pareggio del Como.

Dall’altra c’è il Milan, che non sta benissimo fisicamente, ma grazie alle sue individualità sta continuando a macinare punti nel tentativo di rimanere in scia all’Inter.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook