Le finali le perde chi le gioca. Il Bologna l’ha giocata e l’ha persa. Non esistono belle sconfitte e, come ha detto Marrese, questa è stata anche bruttarella. Eppure, meglio che rimanga inconsolabile: solo così si impara dagli errori e solo così si andrà cercando una seconda possibilità. Un’altra chance per giocarsi l’all-in, un’altra luna sotto cui scrivere la storia.

Napoli-Bologna: nessun rimpianto, solo un rimorso

Nessun rimpianto, perché il Bologna la finale l’ha conquistata. Solo un rimorso, quello di non averla giocata al massimo delle proprie possibilità. Quelle venute meno per colpa degli assenti, ma anche quelle non sfruttate per un mancato atteggiamento. A tratti remissivo, davanti a un Napoli da capolavoro. Difficile, difficilissimo dettare i ritmi su chi viaggia su una scala più alta, così come lo è stato resistere alle interminabili imbucate azzurre. A darne prova sono le lacrime di Federico Ravaglia, che più di così non poteva fare perché la pennellata di Neres l’ha potuta solo accarezzare. E forse è proprio questa l’azione simbolo della gara: un Bologna impotente davanti alla grandezza del Napoli. Ma non di quelle impotenze che ridimensionano, bensì di quelle consapevoli, perché davanti a sé c’è qualcuno che ha meritato la vittoria.

La storia non si scrive in un giorno

Il primo weekend arabo nella storia rossoblù è servito da lezione. Una di quelle che preferiresti balzare senza chiedere il permesso, ma che ti insegnerà più di mille vittorie che non è sempre domenica. Ora testa al campionato, perché la Serie A non aspetta e non concede sconti ai cuori infranti. La storia non si scrive in un giorno e questa è solo l’introduzione, il primo dei quattro esiti stagionali. Domenica 28 dicembre sarà già tempo di tornare in campo, questa volta al Dall’Ara contro il Sassuolo. Un ottimo momento per farsi un bel regalo di Natale e perché no, uno di quelli da tre punti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook