Bologna, di nuovo Odgaard protagonista: nuovo ruolo per lui?

Da protagonista a…protagonista. Jens Odgaard lo sta facendo ancora. Dopo le ultime prestazioni da subentrato, compresa quella con il gol decisivo in quel di Pisa, sta tornando sempre di più sotto i riflettori. Un paio di settimane fa era stato chiesto a Italiano se il giocatore fosse finito ai margini con il cambio modulo: sbagliato. Anzi, lo stesso mister probabilmente sta immaginando un nuovo ruolo per lui nel centrocampo Rossoblù.

Tutto passa da Jens Odgaard

Stagione 2024/2025, la scorsa. Un inizio lento, per tutto il Bologna. Vincenzo Italiano, appena arrivato sulla panchina Rossoblù, dopo qualche settimana trova la chiave di volta per l’armonia giusta. Questa, in tutto e per tutto, è rappresentata dal nuovo ruolo di Jens Odgaard: trequartista atipico, ma che rappresenta le fortune del Bologna. Quando c’è Odgaard in mezzo al campo, il Bologna è un’altra squadra.

In questa di stagione, invece, sembrava non dovesse cambiare nulla. Sembrava. Ecco, però, il momento di difficoltà e, di conseguenza, la soluzione: cambio modulo, 4-3-3. Centrocampo più robusto, con più equilibrio. Salta il trequartista: per Odgaard c’è meno spazio. O almeno sembra. Perché lui, il suo spazio, sembra ritagliarselo ugualmente. Prima contro il Brann, poi contro il Pisa, quest’ultimo con gol. Ed è qui che Italiano, probabilmente, ha avuto un’illuminazione: e se diventasse una mezz’ala? La qualità del giocatore potrebbe permettergli tutto.

Il Bologna ha bisogno di lui

In pochi direbbero il contrario, e sicuramente tra quelli non c’è Vincenzo Italiano. Perché, come detto prima, quando Jens è in campo il Bologna ha una qualità diversa. Anche per questo lo stesso mister pensa a una soluzione da centrocampista per lui. Può essere una forzatura? Può essere, ma Odgaard ha dimostrato di poter fare quasi qualsiasi ruolo in attacco, come anche il trequartista che va ad aiutare in impostazione. Proprio per questo con lui un pensiero del genere è più semplice da realizzare. Vedremo se anche questa volta riuscirà a ritagliarsi il suo spazio, reinventandosi.

