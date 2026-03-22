Bologna, otto giocatori convocati nelle Nazionali: ecco chi sono e quando giocano

Nelle scorse settimane negli ultimi giorni dello scorso weekend, le Nazionali hanno diramato le convocazioni per le prossime sfide. Domani infatti comincerà la quarta e ultima pausa per l’anno sportivo 2025/26.

Sarà una pausa fondamentale e importante per la Nazionale italiana, infatti si giocheranno un posto nel prossimo Mondiali 2026. La squadra azzurra non avrà il supporto dei giocatori della squadra di Vincenzo Italiano, poiché Gattuso ha deciso di non puntare nemmeno su Orsolini, in calo evidente da settimane. Mentre, tra gli otto Nazionali del Bologna che dovranno giocare con le loro selezioni, solamente Vitik con la sua Repubblica Ceca sarà impegnato nei playoff.

Rossoblù in amichevole

Tra i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, la maggior parte degli otto del Bologna giocheranno amichevoli.

A cominciare da capitan Lewis Ferguson, che scenderà in campo sabato 28 marzo in Scozia-Giappone e il 31 marzo in Costa d’Avorio-Scozia;

Torbjørn Heggem, è atteso da due sfide venerdì 27 marzo in Olanda-Norvegia e il 31 marzo in Norvegia-Svizzera;

Jhon Lucumí giocherà il 27 marzo Colombia-Croazia e domenica 29 marzo Colombia-Francia;

Nikola Moro sarà impegnato venerdì 27 marzo contro il compagno in Colombia-Croazia e il 1 aprile in occasione di Croazia-Brasile;

infine Remo Freuler scenderà in campo il 27 marzo per Svizzera-Germania e martedì 31 marzo per Norvegia-Svizzera.

I giovani

Per quanto riguarda gli impegni con le nazionali giovanili, Massimo Pessina sarà protagonista con l’Italia U19 il mercoledì 25 marzo contro l’Ungheria, il 28 marzo contro la Slovacchia e martedì 31 marzo contro la Turchia;

Eivind Helland invece giocherà con la Norvegia U21 il venerdì 27 marzo contro l’Olanda e il 31 marzo contro la Slovenia.

Ai playoff Mondiali

Infine, Martin Vitik sarà coinvolto nei playoff Mondiali in cui la Repubblica Ceca si giocherà un posto al Mondiale. la Nazionale del difensore centrale sarà impegnata il giovedì 26 marzo contro l’Irlanda. Poi eventualmente la sua Nazionale si giocherà un posto a United 20262 il 31 marzo contro la vincente tra Danimarca e Macedonia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook