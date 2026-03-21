Il Bologna brilla, ma non si tinge di azzurro: nessuna convocazione in nazionale

Il Bologna strappa i pass per i quarti di Europa League, ma non avrà nessun rappresentante in Nazionale. Sembra un paradosso eppure è la realtà.

La doccia fredda arriva il giorno successivo all’impresa di Roma, dove i felsinei hanno scritto una pagina importantissima della loro storia: il Bologna infatti, non centrava i quarti di Europa League dal 1999. Allora la competizione si chiamava Coppa Uefa e i felsinei guidati da Carlo Mazzone si fermarono in semifinale contro il Marsiglia.

Il Bologna sorprende in Europa, ma non è abbastanza

Nonostante il periodo complicato affrontato in campionato, il Bologna in Europa corre come un treno e insieme alla Fiorentina, le due squadre dell’appennino, sono le uniche italiane rimaste nelle competizioni europee.

All’Olimpico contro la Roma hanno segnato sia Bernardeschi che Cambiaghi, ma non è bastato per ottenere la chiamata di Gattuso. Certo, la delusione più grande è per Orsolini che il ct chiamò alla cena in vista degli spareggi mondiali di inizio febbraio: sembrava il preambolo di una convocazione, tant’è che il nome di Orso fu anche inserito nella lista dei pre-convocati. E invece, il numero sette rimarrà a Bologna.

Bernardeschi, peccato! Poteva essere un grande aiuto per gli azzurri

Sia Orsolini che Cambiaghi pagano pure il fatto che Gattuso abbia in mente una nazionale con due punte, con il 3-5-2 o 4-4-2. In questo senso, chi poteva avere un’occasione era proprio Bernardeschi, che in carriera ha giocato da esterno in un centrocampo a quattro, o davanti a una difesa a tre, oltre che in un tridente o da trequartista. Il numero 10 con il rigore a Roma, è arrivato a quota 5 reti in Europa League in undici apparizioni. Due sono poi le reti realizzate in campionato entrambe contro l’Udinese.

Orsolini, Cambiaghi e Bernardeschi rimarranno quindi a Bologna a preparare la prossima grande sfida, ovvero le gare di andata e ritorno contro l’Aston Villa. A patto che l’Italia si qualifichi, i tre avranno ancora occasione di essere chiamati. Se così non fosse, allora la scelta di non aver convocato i tre rossoblù potrebbe ritorcersi contro lo stesso Gattuso.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

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