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Il Bologna brilla, ma non si tinge di azzurro: nessuna convocazione in nazionale

Nonostante l’impresa in Europa League, Cambiaghi, Bernardeschi e Orsolini non sono stati convocati da Gattuso in nazionale.

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13 secondi fa

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Federico Bernardeschi (© Bologna FC 1909)
Federico Bernardeschi (© Bologna FC 1909)

Il Bologna strappa i pass per i quarti di Europa League, ma non avrà nessun rappresentante in Nazionale. Sembra un paradosso eppure è la realtà.

La doccia fredda arriva il giorno successivo all’impresa di Roma, dove i felsinei hanno scritto una pagina importantissima della loro storia: il Bologna infatti, non centrava i quarti di Europa League dal 1999. Allora la competizione si chiamava Coppa Uefa e i felsinei guidati da Carlo Mazzone si fermarono in semifinale contro il Marsiglia.

Il Bologna sorprende in Europa, ma non è abbastanza

Nonostante il periodo complicato affrontato in campionato, il Bologna in Europa corre come un treno e insieme alla Fiorentina, le due squadre dell’appennino, sono le uniche italiane rimaste nelle competizioni europee.

All’Olimpico contro la Roma hanno segnato sia Bernardeschi che Cambiaghi, ma non è bastato per ottenere la chiamata di Gattuso. Certo, la delusione più grande è per Orsolini che il ct chiamò alla cena in vista degli spareggi mondiali di inizio febbraio: sembrava il preambolo di una convocazione, tant’è che il nome di Orso fu anche inserito nella lista dei pre-convocati. E invece, il numero sette rimarrà a Bologna.

Riccardo Orsolini (© Bologna FC 1909)

Riccardo Orsolini (© Bologna FC 1909)

Bernardeschi, peccato! Poteva essere un grande aiuto per gli azzurri

Sia Orsolini che Cambiaghi pagano pure il fatto che Gattuso abbia in mente una nazionale con due punte, con il 3-5-2 o 4-4-2.  In questo senso, chi poteva avere un’occasione era proprio Bernardeschi, che in carriera ha giocato da esterno in un centrocampo a quattro, o davanti a una difesa a tre, oltre che in un tridente o da trequartista. Il numero 10 con il rigore a Roma, è arrivato a quota 5 reti in Europa League in undici apparizioni. Due sono poi le reti realizzate in campionato entrambe contro l’Udinese.

Orsolini, Cambiaghi e Bernardeschi rimarranno quindi a Bologna a preparare la prossima grande sfida, ovvero le gare di andata e ritorno contro l’Aston Villa. A patto che l’Italia si qualifichi, i tre avranno ancora occasione di essere chiamati. Se così non fosse, allora la scelta di non aver convocato i tre rossoblù potrebbe ritorcersi contro lo stesso Gattuso.

Federico Bernardeschi (© Bologna FC 1909)

Federico Bernardeschi (© Bologna FC 1909)

 

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

 

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