Bologna-Parma (2-1), Lykogiannis:«L’obiettivo era quello di difendere il titolo»

Nel cuore del Dall’Ara, in Sala Stampa, aperta per l’occasione anche ai giocatori, Lykogiannis ha parlato ai microfoni dei colleghi, dopo la vittoriosa partita contro il Parma.

Buona sera Lykogiannis, quanto è stato importante per Voi il passaggio del turno, anche al netto della sconfitta con la Cremonese. I primi 35 minuti risentivano ancora delle scorie della partita di lunedì.

«Buona sera a Tutti, siamo molto contenti di avere passato il turno. Il nostro obiettivo era quello di difendere il titolo vinto l’anno scorso e dopo la Cremonese volevamo girare pagina; per questo eravamo concentrati per la partita di oggi ».

Italiano, durante l’intervallo, quali leve ha usato per parlarVi?

«Abbiamo parlato e ci siamo detti che potevamo fare di più, così siamo risaliti (dagli spogliatoi, ndr) e abbiamo ribaltato la partita ».

Quale emozione è stata il gol di Castro, dopo una bella azione iniziata da Holm?

«E’ stata una bellissima emozione, ci siamo abbracciati tutti, perchè fare un bellissimo gol così è stato fondamentale. Adesso abbiamo passato il turno e concentriamoci su domenica, che ci aspetta una grande partita».

Lykogiannis la Coppa Italia è e rimarrà sempre un percorso speciale per Voi: avete sentito ancora questa sensazione?

«Abbiamo fatto qualcosa di incredibile l’anno scorso e questo ci motiva ad andare sempre avanti».

Adesso c’è da provare a vincere la Super Coppa italiana per chiudere alla grande il 2025…

«Si esatto. Adesso c’è la Super Coppa italiana e dobbiamo andare là e fare più strada possibile. Sarà un’esperienza bellissima».

Adesso c’è da provare a vincere la Super Coppa italiana per chiudere alla grande il 2025…

«E’ stata una bellissima emozione, ci siamo abbracciati tutti, perchè fare un bellissimo gol così è stato fondamentale. Adesso abbiamo passato il turno e concentriamoci su domenica, che ci aspetta una grande partita».

Ciro, oggi, è rientrato in campo, tutti lo avete abbracciato…

«Il suo rientro è importantissimo, Ciro è un bravissimo ragazzo e siamo contentissimi che lui sia guarito. Alla fine tutti lo abbiamo abbracciato».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook