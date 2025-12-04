Bologna-Parma (2-1), Castro: «Dopo la sconfitta di lunedì sapevamo di dover vincere»

È stata una serata dal finale infuocato al Dall’Ara, e nel post partita Santiago Castro – insieme a Re Ciro – non ha nascosto tutta la sua emozione. L’attaccante argentino, decisivo con il colpo di testa dell’88esimo, ha parlato di un successo arrivato dopo un avvio complicato e una reazione costruita minuto dopo minuto. La rete-vittoria contro il Parma ha infatti regalato al Bologna il pass per i quarti di finale di Coppa Italia e un’iniezione di fiducia, dopo giorni non semplici. Nel suo commento c’è consapevolezza, ma anche la lucidità di chi sa che il percorso è appena iniziato. Ecco le parole di colui che è stato capace di cambiare la sorti della partita.

Le dichiarazioni di Santiago Castro post-partita

Santiago Castro sull’andamento della partita:

«Abbiamo fatto un po’ di fatica, può essere. Il Parma è una squadra che ti fa entrare in questo modo in partita. Ma siamo in casa e sapevamo che dopo la sconfitta di lunedì sera contro la Cremonese, dovevamo vincere e passare il turno. Lo scorso anno abbiamo vinto questa coppa e dovevamo difendere il titolo».

È sembrato un Bologna un po’ contratto all’inizio della partita:

«Eravamo coscienti del fatto che il Parma ti fa fare partite di questo tipo. L’importante è che abbiamo portato dalla nostra parte il risultato e passato il turno».

Tu cosa puoi rubare dal grande Ciro Immobile:

«Da piccolo, in Argentina, guardavo le partite di Serie A in tv e vedevo Ciro fare gol. Adesso, giocare con lui è una grande soddisfazione e devo imparare tantissimo sotto molti aspetti. Devo apprendere da lui e dai giocatori che in squadra hanno una grande carriera, ma sempre continuando a dare una mano. Io ancora non so niente di calcio in confronto».

