Seguici su

Bologna FC

LIVE – Coppa Italia, Bologna-Parma 0-1: crociati in vantaggio con Benedyczak

Secondo derby emiliano della stagione: questa volta è il Bologna a ospitare il Parma per gli Ottavi di Coppa Italia

Pubblicato

9 minuti fa

il

Lewis Ferguson (© Bologna FC 1909) centrocampisti, difensori, portieri, attaccanti
Lewis Ferguson (© Bologna FC 1909)

Dopo essersi sfidate in campionato, Bologna e Parma si affrontano anche in Coppa Italia: oggi alle 18 i rossoblù di Vincenzo Italiano iniziano il proprio cammino nel torneo nazionale ospitando i ducali al Dall’Ara per gli Ottavi di Finale. I felsinei punteranno al successo non solo per passare il turno e custodire gelosamente lo storico titolo conquistato l’anno scorso, ma anche per rialzare subito la testa dopo lo scivolone di lunedì sera contro la Cremonese.

La cronaca live

12′ – VANTAGGIO PARMA: 0-1! Ottimo avvio dei crociati, che sbloccano il risultato: Lovik lancia Benedyczak, che solo davanti a Ravaglia fa partire un destro rasoterra sul palo più lontano. L’estremo difensore rossoblù si allunga ma non può arrivarci.

5′ – La prima chance della partita è degli ospiti: Ravaglia esce bene su un’imbucata di Benedyczak e respinge di piede la conclusione dell’attaccante gialloblù. Ottimo anche il passaggio filtrante di Ondrejka, rientrato da un brutto infortunio al crociato.

1′ – Comincia il match del Dall’Ara!

Coppa Italia, Bologna-Parma: il tabellino e le formazioni ufficiali

Marcatori: 12′ Benedyczak (P).

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

Parma (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordóñez, Keita, Lovik, Cremaschi; Ondrejka, Benedyczak. All. Cuesta.

Arbitro: Paride Tremolada, sezione di Monza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *