Bologna FC
LIVE – Coppa Italia, Bologna-Parma 0-1: crociati in vantaggio con Benedyczak
Secondo derby emiliano della stagione: questa volta è il Bologna a ospitare il Parma per gli Ottavi di Coppa Italia
Dopo essersi sfidate in campionato, Bologna e Parma si affrontano anche in Coppa Italia: oggi alle 18 i rossoblù di Vincenzo Italiano iniziano il proprio cammino nel torneo nazionale ospitando i ducali al Dall’Ara per gli Ottavi di Finale. I felsinei punteranno al successo non solo per passare il turno e custodire gelosamente lo storico titolo conquistato l’anno scorso, ma anche per rialzare subito la testa dopo lo scivolone di lunedì sera contro la Cremonese.
La cronaca live
12′ – VANTAGGIO PARMA: 0-1! Ottimo avvio dei crociati, che sbloccano il risultato: Lovik lancia Benedyczak, che solo davanti a Ravaglia fa partire un destro rasoterra sul palo più lontano. L’estremo difensore rossoblù si allunga ma non può arrivarci.
5′ – La prima chance della partita è degli ospiti: Ravaglia esce bene su un’imbucata di Benedyczak e respinge di piede la conclusione dell’attaccante gialloblù. Ottimo anche il passaggio filtrante di Ondrejka, rientrato da un brutto infortunio al crociato.
1′ – Comincia il match del Dall’Ara!
Coppa Italia, Bologna-Parma: il tabellino e le formazioni ufficiali
Marcatori: 12′ Benedyczak (P).
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano.
Parma (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordóñez, Keita, Lovik, Cremaschi; Ondrejka, Benedyczak. All. Cuesta.
Arbitro: Paride Tremolada, sezione di Monza.
