Santi, come un dejavu: il Bologna vola ai quarti col brivido

Le partite secche sono imprevedibili e quella di ieri sera ne ha dato riprova. Bologna-Parma non ha chiuso a chiave in un cassetto le difficoltà, anzi, a tratti le ha rimesse in mostra. Una serie di scheletri nell’armadio della difesa che di tanto in tanto riaffiorano e che anche agli ottavi di Coppa Italia hanno fatto tremare i quindicimila presenti al Dall’Ara.

Bologna-Parma, una gara col brivido

Il risultato è senza dubbio l’aspetto più importante, ma questa è solo una delle cose che rimane della gara di ieri. Sì, perché il primo tempo ha fatto rivivere ai bolognesi gli spettri difensivi intravisti nella ripresa contro il Salisburgo e nella fredda notte di lunedì contro la Cremonese. L’ormai coppia titolare Heggem-Lucumi non è bastata per riportare sicurezza al reparto. Prima una leggerezza di Lewis Ferguson regala una ripartenza in cui ha la meglio Ravaglia su Benedyczak, che però ci riprova dopo pochi minuti e col piatto destro mette la palla in porta. Rischio replica pochi minuti dopo, con lo stesso polacco che sgattaiola tra una difesa particolarmente alta: Ravaglia ci arriva con grande personalità.

Se il gol del Parma deriva da un errore della retroguardia rossoblù, allora si può dire lo stesso del primo centro di Jonathan Rowe con la maglia del Bologna. L’inglese ruba furbamente il tempo al debuttante Trabucchi, poi centra il legno, ma sul rimbalzo insacca la palla per l’1-1. Da Rowe in poi, i rossoblù prendono fiducia e si lanciano in un secondo tempo di tutto rispetto: solita gestione della palla, senza grandi occasioni dietro l’angolo, ma con la giusta pazienza per trovare il momento giusto. La trova Santi Castro, ormai sullo scadere del tempo, che trascina il Bologna ai quarti di finale. «Siamo i detentori del titolo, volevamo passare il turno e l’abbiamo risolta» ha detto l’argentino a fine gara.

(Fonte: Alessandro Mossini, Corriere di Bologna)

