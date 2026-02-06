Il Bologna torna in campo 5 giorni dopo la debacle col Milan, in casa contro il Parma. L’appuntamento per il derby emiliano è fissato il domenica all’ora di pranzo con il pubblico rossoblù pronto a sostenere ancora una volta i ragazzi di mister Italiano.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Parma.

Competizione: Serie A, 24^ giornata;

Partita: Bologna-Parma;

Data: giovedì domenica 8 febbraio 2026 ;

; Orario: 12:30 ;

; Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ;

; Canale TV: Zona DAZN sul canale 214 di Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé Garcia, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. Allenatore: Carlos Cuesta.

A che punto siamo?

Dopo l’ultima brutta sconfitta contro il Milan in casa, il Bologna ha nuovamente la possibilità di ripartire di fronte al pubblico amico nel derby contro il Parma. A cinque giorni dal quella brutta sconfitta, i rossoblù proveranno a dare segnali di ripresa.

Italiano spera di rivedere la sua squadra contro i crociati. Ma serve innanzitutto una reazione dei singoli che sono apparsi davvero in difficoltà contro i rossoneri. L’auspicio è che gli errori visti nella gara di martedì siano il momento più basso e non si ripetano.

Dall’altra parte c’è un Parma che non vive una situazione molto più semplice e contro il Bologna spera di reagire come già accaduto in passato. La squadra di questa viene da due sconfitte pesantissime 4-0 e 1-4 contro Atalanta e Juventus e vuole rialzarsi giacché l’ultimo successo è datato 11 gennaio e la classifica reclama un “aiuto”.

