Una grande occasione di riscatto nella situazione e nell’atmosfera preferite dal tecnico rossoblù. Il Bologna di Vincenzo Italiano ha immediatemente la grande opportunità di rifarsi dal brutto ko di campionato nella prima gara stagionale di Coppa Italia contro il Parma.

A 72 ore dalla sconfitta nella 13^ giornata di Serie A, la squadra del tecnico di Karlsruhe tornerà in campo contro un avversario già noto e in una competizione “amica”. Il Bologna giocherà in casa contro il Parma, già battuto in campionato nel corso di questa stagione.

Bologna-Parma: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale;

Partita: Bologna-Parma;

Data: giovedì 4 dicembre 2025;

Orario: 18:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: Italia 1;

Piattaforma streaming: Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

PARMA (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Estevez, Ordonez, Cremaschi, Ondrejka; Oristanio, Djuric. Allenatore: Carlos Cuesta.

A che punto siamo?

Dopo aver inopinatamente contro la Cremonese nell’ultima uscita casalinga di campionato, il Bologna si immerge per la prima volta nell’atmosfera della Coppa Italia per la gara contro il Parma. I rossoblù, detentori del titolo, entrano in gioco come nelle ultime due annate partendo dagli ottavi di finali.

Per i gialloblù, quello di giovedì, non sarà l’esordio stagionale nella Coppa nazionale. La squadra emiliana ha già superato due turni nella competizione: prima contro il Pescara in estate e poi contro lo Spezia (ai calci di rigore) negli ultimi giorni del mese di settembre.

Mentre, nell’ultima gara di Serie A, anche la squadra di mister Cuesta è stata sconfitta dall’Udinese per 0-2.

In campionato, le due squadre si sono già incontrate nel mese di ottobre. La sfida, al Tardini, era finita 1-3 per la squadra felsinea, in rimonta, dopo il vantaggio shock firmato da Bernabé.

