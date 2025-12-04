Bologna, ecco Immobile: torna tra i convocati e cerca i primi minuti

Poco più di tre mesi dopo, ecco Ciro Immobile. Da fine agosto a inizio dicembre: tanto è passato per rivedere tra i convocati il numero 17 Rossoblù, fermo dalla prima giornata di campionato a causa di un importante problema muscolare. Ma oggi, in quel di Bologna-Parma, Ciro potrebbe finalmente tornare a calcare il campo, per la prima volta al Dall’Ara. Ci vorrà tempo e pazienza, soprattutto per non incappare in ricadute che rappresenterebbero una vera e propria mazzata: Immobile ha voglia e il Bologna con lui, ma senza rischiare.

Bologna-Parma, torna Ciro Immobile

È la notizia più bella per lui e per il Bologna. Era il 23 di agosto, la partita invece era Roma-Bologna: dopo mezz’ora, Ciro Immobile è costretto ad alzare bandiera bianca e il problema sembra subito grave. Il responso, qualche giorno dopo, riporta una importante lesione al retto femorale della coscia destra: una mazzata. Ma Immobile si butta subito nel recupero e, quasi tre mesi dopo, torna a lavorare in gruppo.

Oggi, invece, lo si rivede per la prima volta tra i convocati, in un Bologna-Parma valido per gli ottavi di Coppa Italia che, con le giuste premesse, potrebbe essere la partita giusta per i suoi primi minuti al Dall’Ara. «Gli avevo promesso che dopo Cremona sarebbe stato tra i convocati, è guarito e ora bisogna alzare condizione, tenuta e minuti», così Vincenzo Italiano: il mister ha mantenuto la promessa con il suo bomber.

Nessun rischio

Il condizionale sul suo utilizzo o meno nella partita di stasera, però, è d’obbligo. Già, perché il primo a non voler ricadere in questo tunnel è lo stesso Immobile, come sottolinea il suo allenatore: «Mi auguro che sia mentalmente libero da qualsiasi pensiero negativo, è molto sensibile». Ecco perché, come detto sopra, ci dovranno essere le condizioni: di partita, magari negli ultimi minuti, con il match (si spera) in cassaforte, ma anche le condizioni metereologiche, sopratutto quando si parla di muscoli.

Al di là dei timori, però, Immobile e il Bologna non vedevano l’ora di ritrovarsi, perché l’apporto che può dare Ciro all’attacco Rossoblù è differente da quello di tutti gli altri: «Adesso deve portarci in dono le sue qualità, i gol e l’esperienza». Parola di Vincenzo Italiano.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

