I convocati di Bologna-Parma: il ritorno di Re Ciro

Domani alle 18 il Bologna torna a giocare al Dall’Ara questa volta per difendere un titolo che ha conquistato lo scorso maggio: la Coppa Italia. Contro il Parma, i rossoblù avranno l’occasione di riscattarsi dopo la pesante sconfitta di lunedì contro la Cremonese, una gara che ha messo un punto alla trafila dei dodici risultati utili consecutivi per i felsinei.

Italiano non potrà ancora contare su Skorupski, Freuler e Vitik che ieri ha accusato una lesione all’adduttore lungo destro, ma potrà far affidamento su nuove e attesissime forze. Di seguito riportiamo la lista completa dei convocati.

Bologna-Parma: la lista dei convocati

Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Re Ciro is back

Ciò che stupisce è sicuramente il ritorno di Ciro Immobile. La convocazione contro il Parma è la sua prima dopo il terribile infortunio che ha subito nella prima gara stagionale all’Olimpico.

Proprio domani, Vincenzo Italiano potrebbe decidere di schierarlo titolare, per permettere il turnover a Castro e Dallinga. Immobile non vede l’ora di presentarsi finalmente al pubblico del Dall’Ara e quale maniera migliore di farlo che con un bel gol?

