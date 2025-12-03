Italiano pre Bologna-Parma di Coppa Italia: «Teniamo tantissimo a questa competizione»

Il Bologna, dopo il primo ko interno in campionato contro la Cremonese, si prepara a tornare nuovamente in campo al Dall’Ara. La squadra di mister Vincenzo Italiano si prepara a scendere in campo per difendere la Coppa Italia, sollevata all’Olimpico il 14 maggio. Si gioca domani pomeriggio con Parma, al Dall’Ara, alle ore 18. Venduti 13mila biglietti per domani, esaurita la Bulgarelli. Esauriti anche i 1100 biglietti in curva ospiti per Vigo.

La conferenza stampa di Italiano pre Bologna-Parma

Ecco le parole di mister Italiano. «Giocare ogni 3 giorni ti dà la possibilità di mettere a posto quello che non è andato ed avere l’opportunità di comportarsi diversamente rispetto alle gare precedenti. Tutte le competizioni vanno onorate e noi lo abbiamo dimostrato lo scorso anno: quest’anno difendiamo il titolo. Questi giorni li viviamo con il fastidio di non aver ottenuto la vittoria ma abbiamo commesso degli errori e senza la precisione abbiamo perso la partita. Nulla toglie a ciò che abbiamo fatto in questo periodo, una partita storta può capitare. Una Coppa alla quale teniamo tantissimo».

«Ciro ci sarà, gli avevo promesso che dopo Cremona sarebbe stato tra i convocati, è guarito e ora bisogna alzare condizione, tenuta e minuti. Da domani ci sarà anche lui e mi auguro che sia mentalmente libero da qualsiasi pensiero negativo, è molto sensibile, ma adesso deve portarci in dono le sue qualità, i gol e l’esperienza. L’umiltà con la Cremonese penso che sia mancata, ma può capitare, i ragazzi sono giovani e se stacchi la spina della concentrazione arrivano errori di superficialità che ti fanno mancare le vittorie. Questi aspetti siamo comunque capaci di aggiustarli. In pochi giorni è dura, Cambiaghi fa ancora fatica a recuperare, mi auguro che domani sia pronto. Speriamo di avere risposte importanti».

«Quarto centrale? All’occorrenza Lollo De Silvestri, per l’esperienza che ha può essere una soluzione. La vittoria della Coppa Italia l’anno scorso ci responsabilizza, dobbiamo farci trovare pronti per tutelare quello che abbiamo regalato a questa città. Sono partite da dentro-fuori, con i calci di rigore subito, ma noi dobbiamo difendere questo titolo. Parma è giovane e si esprime bene, ha giocatori di talento, rapidità, sicuramente non dobbiamo commettere gli errori di giovedì».

60 tiri totali nelle ultime partite. «La squadra ha reagito e ha prodotto, con la Cremonese anche sotto di due gol non siamo mai usciti dalla partita. Ci siamo riversati nella loro metà campo. All’inizio avevamo dei problemi, ora abbiamo dati sui tiri totali bellissimi. Dobbiamo continuare a produrre questo. Poi ci sono anche gli avversari».

«La Cremonese è la squadra che ha fatto è più gol su palla inattiva. Noi ci siamo comportati bene, l’avevamo preparata, e così conosciamo i movimenti che fa il Parma. Le palle inattive sono un fattore importante, in questo momento ci stiamo comportando bene, spero che i ragazzi abbiamo la stessa attenzione da questo punto di vista. Sulemana dal primo minuto? Non lo so, può essere una possibilità, Moro e Pobega a oggi non hanno ancora recuperato al 100%. Il ragazzo mi piace, è di prospettiva e ha qualità, ma in quel reparto ha compagni di un certo valore e se chiamato in causa sono sereno di ciò che farà vedere. Dà grande affidabilità».

Tra i pali è lecito aspettarsi sorprese? «Su Pessina vi dico che farà una grande carriera, lo dico ora che è il settimo portiere di una squadra di serie A. Domani vedremo, Fede sta facendo bene, tra la gara col Salisburgo e Cremona vorrei dargli continuità, ma se come col Napoli si decide di utilizzare Pessina io sono tranquillo. Lui era quello più agitato di tutti. penso che queste cose potranno essere utilizzate più avanti».

«Rowe e Holm? Per Emil avevamo preparato un quarto d’ora con la Cremonese, vista la sua spinta offensiva ne abbiamo approfittato. Cambiaghi deve ancora recuperare, i 20′ di Holm sono stati importanti, anche se non ai suoi ritmi. Rowe sta bene, piano piano sta recuperando, dall’inizio sarebbe pericoloso ma deve trovare altri minuti. Mi piace come ragazzo, sempre a chiedere, disponibile e curioso. Dallinga? Ci ho appena parlato, gli ho fatto i complimenti, all’inizio è normale avere difficoltà e momenti negativi lontano dalle proprie abitudini. Ora ha svoltato, è sempre sorridente e in campo si muove con un altro piglio» ha concluso Italiano.

