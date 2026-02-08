Bologna-Parma e la caccia al morale perduto

Importanza… ma che cosa c’è, in fin dei conti, di davvero importante a questo mondo? Per ognuno di noi, le risposte prendono forme radicalmente differenti. Ma, di certo, se questa mattina potessimo porre il dubbio amletico a mister Vincenzo Italiano, lui parlerebbe della gara di oggi. In un periodo fondamentale, in cui il Bologna si giocherà tantissimo, si inserisce una sfida necessaria per ritrovare fiducia, riaggiustare ciò che si è rotto, azzerare il tachimetro e invertire il senso di marcia. Funzionerà? Lo scopriremo tra poche ore.

La Coppa è una regola

L’importanza del match di oggi, se vogliamo, aumenta ancora di più se lo analizziamo nel periodo in cui è inserito. Infatti, in settimana si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia, trofeo che i rossoblu vorrebbero riportare a casa, o quantomeno onorare viste le memorie dell’anno passato. Qualche giorno fa è arrivato un grande regalo in questo senso, con una sublime Atalanta che ha regolato la Juve qualificandosi per le semifinali. Non è l’Empoli di undici mesi fa, ma resta un’avversaria non impossibile, in caso di passaggio del turno. Insomma, con un po’ di fiducia, i felsinei possono sognare Roma.

EPCB: E poi c’è Bergen

Una settimana dopo, ci sarà il volo per la Norvegia. Non saranno stati ottavi diretti, ma i rossoblu hanno ottenuto un sorteggio famigliare per poter portare avanti il sogno europeo, tutt’altro che impossibile. Insomma, oggi sul piatto non ci sono solo tre punti. Oggi, ciò che conta è il morale, e il Bologna ne ha un bisogno enorme.

