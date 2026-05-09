Bologna, prima il campo poi il futuro: Italiano si gioca tutto

Il futuro può attendere. A Casteldebole, almeno per ora, la priorità resta il campo. I summit tra il Bologna e Vincenzo Italiano sono stati rinviati ancora, perché la stagione rossoblù non è finita e ci sono ancora obiettivi concreti da inseguire. Prima verranno Napoli, Atalanta e Inter. Poi sarà il momento delle riflessioni, dei bilanci e dei progetti. Il momento, però, è abbastanza delicato. Il Bologna arriva da settimane complicate, tra l’eliminazione europea contro l’Aston Villa FC, il rallentamento in campionato e una crisi di risultati che affonda le radici molto più indietro rispetto alle ultime giornate. E in numeri: un solo punto raccolto nelle ultime tre partite e appena otto conquistati al Dall’Ara nelle ultime tredici gare casalinghe di Serie A.

Napoli, Atalanta e Inter: calendario da brividi

Il primo ostacolo porta al “Maradona”, dove il Bologna proverà a rallentare la corsa del SSC Napoli verso la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Una trasferta difficilissima, ma anche un crocevia fondamentale per mantenere vive le speranze europee. Perché, nonostante il recente crollo, il Bologna può ancora giocarsi qualcosa. Il settimo posto resta complicato, ma non impossibile, soprattutto se dovessero arrivare passi falsi delle concorrenti dirette. Allo stesso tempo, però, i rossoblù devono guardarsi alle spalle: il rischio di scivolare fuori dalla parte sinistra della classifica non è utopico. E il calendario non concede tregua.

Italiano-Bologna da definire

Il tema centrale resta inevitabilmente quello legato a Vincenzo Italiano. Il tecnico ha ancora un contratto con il Bologna e Fenucci, pubblicamente, ha già ribadito la volontà del club di proseguire insieme. Ma nel calcio, soprattutto a fine stagione, le certezze assolute non esistono. Intorno all’allenatore continuano a muoversi diverse voci. Milan e Lazio osservano con attenzione, anche se molte situazioni restano ancora da definire. A Milano pesa il possibile ritorno di Allegri e il tema Champions, mentre nella capitale il futuro della panchina dipenderà anche dall’esito della Coppa Italia.

Italiano, dal canto suo, ha già fatto capire quale sia la sua visione. Secondo il tecnico, il Bologna ha ormai alzato il livello delle proprie ambizioni e per restare competitivo servirà un ulteriore salto di qualità nella costruzione della rosa.

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