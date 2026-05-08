Napoli-Bologna, destini incrociati: ultimo valzer tra Conte e Italiano?

Lunedì alle 20:45 i riflettori del Maradona illumineranno un Napoli-Bologna già profumoso d’estate.

Il terzultimo atto di un campionato che sta per calare il sipario interseca le strade di Antonio Conte e Vincenzo Italiano, entrambi amareggiati per una stagione al di sotto delle attese e accomunati da un futuro più che mai incerto. Anzi, il destino dell’uno è legato a doppio filo a quello dell’altro, in un intricato gioco di calciomercato: quello di lunedì sarà l’ultimo ballo tra loro su queste panchine?

Le battute finali

Quello di lunedì sarà il terzo scontro stagionale tra emiliani e partenopei. L’andata di campionato ha visto primeggiare i felsinei con una prestazione sontuosa al Dall’Ara: un 2-0 firmato Dallinga e Lucumì.

Il secondo round, la finale di Supercoppa Italiana, ha invece sorriso ad Antonio Conte che, grazie a una doppietta di un ispiratissimo Neres, è riuscito a mettere un trofeo in bacheca anche questa stagione.

Oggi, in vista dell’ultimo atto, le motivazioni del Bologna non sono quelle dei giorni migliori e non brillano neppure quelle del Napoli, il quale sembra solo voler chiudere la pratica campionato al più presto.

Entrambe le squadre paiono scivolare verso un finale blando, ma l’unica vera scossa può esserci per gli azzurri ed è l’obiettivo Champions: battere i rossoblù significherebbe certezza matematica, mettendo finalmente fine a ogni calcolo.

Nonostante ciò, i match tra Italiano e Conte sono da sempre cervellotiche partite a scacchi.

Solitamente Antonio cerca di contenere la propositività rossoblù, aggirando il pressing asfissiante per mantenere la squadra equilibrata e colpire con cinismo al momento giusto.

Non sono escluse sorprese o mosse tattiche dell’ultimo minuto, ma fare un pronostico per questa gara è davvero un’impresa.

Destini intrecciati

I destini di Conte e Italiano, oltre a incrociarsi sul campo lunedì, sono legati a doppio filo anche fuori dal prato verde. Sono loro, infatti, i tecnici più incerti sul futuro, o addirittura, per molti, già sul piede di partenza.

Conte, si sa, è un uomo da progetti a breve termine: arriva, vince e spesso saluta. Con uno scudetto già portato a Castel Volturno, il suo compito potrebbe considerarsi esaurito, e la Nazionale italiana osserva interessata l’evoluzione del suo rapporto con il Napoli.

Dall’altra parte c’è Vincenzo Italiano. Dopo un ciclo biennale che sembrava aver esaurito le motivazioni, il tecnico rossoblù ha mostrato segnali di apertura, ma con un contratto in scadenza nel 2027 il bivio è adesso.

La prossima settimana è fissato l’incontro decisivo con la società, che ha già espresso la sua ferma volontà di rinnovare il rapporto. Italiano, però, chiede garanzie tecniche sulla rosa del futuro per restare: vuole un Bologna pronto a confermarsi ad alti livelli.

Qualora decidesse diversamente, la prima pretendente sarebbe proprio il Napoli di De Laurentiis, che lo corteggia da anni e potrebbe ingaggiarlo proprio per sostituire Conte; ma attenzione, anche il Milan o altri club dall’estero sarebbero interessati.

Tutto è ancora da decifrare, ma una cosa è certa: la prossima volta che Conte e Italiano si troveranno faccia a faccia su un campo di calcio, potrebbero avere sul petto stemmi molto diversi da quelli odierni.

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