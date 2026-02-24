La favola di Antoine N’Diaye, protagonista con il Bologna Primavera

Il Bologna Primavera sta continuando a macinare punti su punti: con 6 risultati utili consecutivi, i rossoblù allenati da Stefano Morrone sono ora settimi in classifica con 38 punti e vedono la zona playoff a un passo. L’Inter, infatti, possiede gli stessi punti ma si trova in sesta posizione (l’ultima utile) solamente grazie a una migliore differenza reti. La squadra emiliana è in gran forma e le prestazioni in campo lo dimostrano: nelle ultime settimane sono arrivati i pareggi contro avversari di alto livello come il Cesena, la Juve e l’Atalanta, ma anche i grandissimi successi contro la Roma (allora capolista e ora seconda della classe) e il Parma terzo in classifica (superato in casa propria con un nettissimo 0-4).

5 reti e 15 presenze da titolare: Antoine N’Diaye, l'”imprescindibile” del Bologna Primavera

Il segreto dell’ottimo rendimento di questo Bologna? Un gruppo coeso e giocatori di talento che riescono a dare il meglio di sé. Tra i grandi protagonisti della squadra rossoblù c’è senza dubbio il centrocampista Antoine N’Diaye, arrivato dal Canada un anno fa. Da novembre a questa parte, il classe 2006 è diventato un elemento imprescindibile per Stefano Morrone, che lo ha schierato titolare per 15 volte nelle ultime 17 gare. Da quando il canadese gioca dal primo minuto, i felsinei hanno cominciato a ottenere buoni risultati: negli ultimi quattro mesi, infatti, il loro bilancio è di 6 vittorie, 7 pareggi e soltanto 4 ko.

La sua presenza è stata particolarmente decisiva nel match casalingo contro il Cesena (pareggiato 1-1 grazie alla sua prima rete stagionale) e, soprattutto, nella trasferta di Roma: la sua doppietta ha contribuito a vincere 2-3 sul campo dei giallorossi. Il giocatore canadese è andato in gol per due partite consecutive, ripagando la fiducia riposta in lui da mister Morrone. Lo scorso weekend, poi, le sue reti sono salite a 5: in casa del Parma, N’Diaye ha realizzato un’altra doppietta, quella che ha sbloccato il risultato portando gli ospiti sul doppio vantaggio e indirizzando inevitabilmente il match.

Certo, il calendario prevede altre due sfide impegnative contro due avversari durissimi. Sabato arriverà il Sassuolo, sedicesimo con 29 punti (a +3 dalla zona retrocessione). La squadra neroverde, però, rimane una delle big del campionato nonostante la difficile stagione vissuta fino a questo momento. La settimana dopo è invece in programma la trasferta contro la Fiorentina capolista, a quota 46 punti. Nell’ultimo periodo, però, il Bologna ha dimostrato di poter combattere alla pari con tutti gli avversi. I rossoblù non si faranno spaventare più da nessuno, soprattutto ora che la graduatoria è così corta e la zona playoff sempre più vicina.

(Fonte: Transfermarkt, Più Stadio, Davide Centonze)

