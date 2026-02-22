Primavera: il Bologna travolge il Parma vincendo 4-0

Dalla prima squadra alla Primavera, quando c’è di mezzo il Parma il sapore è sempre quello del derby. Il Bologna ha dominato il derby vincendo 4‑0 in trasferta con una prestazione convincente. I gol sono arrivati da N’Diaye (doppietta), Castaldo e Baroncioni, autori delle reti che hanno deciso il risultato e lanciato i rossoblù al settimo posto in classifica a pari punti con Juventus e Inter.

Classifica pre-partita: equilibrio totale e corsa serrata

I numeri raccontano di un Bologna a quota 35 punti, tre in meno dell’Inter sesta e oggi dentro la zona playoff. In mezzo, cinque squadre: un gruppo compatto che sgomita per il pass che vale la post-season.

La graduatoria dice Fiorentina 46, Roma 44 e Parma 43 nelle prime tre posizioni, poi Cesena 41, Juventus e Inter 38. Seguono Lecce, Verona, Milan e Monza a 37, quindi Lazio e Bologna a 35, Genoa 34, Atalanta 32, Napoli 31, Sassuolo 29, Torino 26, Frosinone 25, Cagliari 24 e Cremonese 19.

Un margine ridotto, distanze minime: può bastare un episodio per cambiare tutto.

Una classifica che passa anche dalle trasferte

Lontano da casa i rossoblù hanno costruito gran parte del loro percorso: 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 12 partite, per 21 punti complessivi. Un rendimento che vale il terzo posto nella graduatoria delle gare esterne, alle spalle di Roma e Monza, entrambe però con una partita in più disputata.

Il rovescio della medaglia? La necessità di crescere nelle partite casalinghe, come sottolineato in settimana dal difensore Bodin Tomasevic ai microfoni di BFC Tv. Il centrale montenegrino, 19 anni e diverse convocazioni in panchina con la prima squadra di Vincenzo Italiano, ha ribadito la difficoltà dell’impegno: campionato equilibrato, avversario di alto livello e consapevolezza dei propri obiettivi. «Sappiamo cosa fare», il senso del suo messaggio, con la convinzione che il cammino sia ancora lungo.

Un avversario in forma

Di fronte alla Primavera del Bologna, ci sarà il Parma di Corrent, terzo in classifica a tre lunghezze dalla vetta e reduce da sei risultati utili consecutivi tra campionato e coppa. Un banco di prova impegnativo, sulla carta tra i più duri del momento. Servirà una prova senza sbavature per tornare a festeggiare.

Nel frattempo il turno ha già visto alcune sfide disputate: Cagliari-Cremonese 1-2 e Frosinone-Inter 5-4 venerdì; Milan-Napoli 2-1, Torino-Juventus 2-0, Fiorentina-Lazio 4-1 e Monza-Verona 2-1 ieri. Oggi completano il programma Atalanta-Genoa, Sassuolo-Lecce e Roma-Cesena.

Fonte: Il Resto del Carlino, Giovanni Poggi

