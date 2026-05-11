Primavera, il Bologna scrive la storia: dalla salvezza ai playoff

A inizio stagione l’obiettivo era uno solo: salvarsi. Oggi invece il Bologna Primavera è ai playoff, e non per caso. Il pareggio contro il Cagliari a Crespellano consegna ai rossoblù un traguardo storico, raggiunto con una giornata d’anticipo e costruito settimana dopo settimana da un gruppo che, col passare dei mesi, ha saputo sorprendere tutti.

Playoff storici per il Bologna Primavera

Al fischio finale l’atmosfera era quella delle grandi occasioni. Non tanto per il risultato in sé, quanto per il significato che porta con sé. Perché questa qualificazione rappresenta qualcosa che va oltre un semplice piazzamento: è la conferma della crescita di una squadra partita senza pressioni di alta classifica e capace invece di diventare una delle realtà più solide del campionato Primavera.

L’emozione al fischio finale

La scena che forse racconta meglio il peso di questo traguardo arriva proprio alla fine della partita. Dopo il triplice fischio, alcuni ragazzi rossoblù si sono lasciati andare all’emozione, consapevoli di aver raggiunto qualcosa di importante. Qualcuno si è accasciato a terra, altri si sono subito abbracciati: l’immagine di una squadra che, giornata dopo giornata, ha costruito qualcosa di speciale.

Playoff costruiti settimana dopo settimana

La sensazione, seguendo questa squadra durante la stagione, è che la vera forza del Bologna sia stata la continuità. Anche nei momenti più difficili, i rossoblù hanno sempre dato l’impressione di avere identità, compattezza e soprattutto fame. E forse è proprio questo l’aspetto che colpisce di più guardando il percorso della squadra di Morrone: la capacità di andare oltre le aspettative iniziali senza mai perdere equilibrio.

Contro il Cagliari non è stata una partita perfetta. Il Bologna è andato avanti due volte con Negri, si è fatto riprendere entrambe le volte e nel finale ha persino avuto il rigore per vincerla. Ma forse il punto è proprio questo: in una giornata carica di tensione e pressione, contava soprattutto raggiungere l’obiettivo. E l’obiettivo è arrivato.

Ora resta da blindare il quinto posto

Ora resta da blindare il quinto posto nell’ultima giornata contro la Cremonese, ma intanto il Bologna Primavera può guardarsi indietro con orgoglio. Perché quella conquistata a Crespellano non è soltanto una qualificazione playoff: è una pagina importante della storia recente rossoblù.

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