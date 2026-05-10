Bologna FCPrimavera
Primavera, Bologna-Cagliari 2-2: i rossoblù conquistano i playoff
Il Bologna Primavera va avanti due volte con la doppietta di Negri, ma il Cagliari trova sempre la risposta.
Pareggio dal peso storico per il Bologna Primavera, che con il 2-2 contro il Cagliari conquista matematicamente la qualificazione ai playoff e completa un percorso andato ben oltre l’obiettivo iniziale di stagione, fissato nella salvezza. Un traguardo che certifica la crescita della squadra rossoblù nel corso del campionato.
La gara vede il Bologna andare due volte in vantaggio con la doppietta di Negri, ma essere sempre raggiunto dalla formazione sarda. Nel finale Jaku ha anche la grande occasione per chiuderla dal dischetto, ma Kehayov para il rigore e mantiene il risultato in parità.
Primo tempo – Trepy risponde a Negri
Primo tempo vivace tra la Primavera del Bologna e quella del Cagliari, con i rossoblù che partono subito forte e trovano il vantaggio dopo appena cinque minuti grazie a Negri.
La risposta del Cagliari arriva poco dopo: al 9’ Happonen commette fallo in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Il portiere rossoblù para inizialmente il tentativo di Trepy, ma non riesce a trattenere il pallone e lo stesso attaccante firma l’1-1 sulla ribattuta.
La gara resta aperta e ricca di occasioni. Al 17’ un errore di Negri spalanca la porta a Trepy, che va vicino al sorpasso per il Cagliari ma trova una deviazione decisiva.
Il Bologna torna a spingere e al 37’ sfiora il nuovo vantaggio con Lo Monaco, che direttamente su calcio di punizione colpisce la traversa. Nel finale della prima frazione ci prova anche N’Diaye dalla distanza, ma il portiere del Cagliari risponde senza difficoltà.
Secondo tempo – Botta e risposta tra falsinei e sardi
La ripresa continua sulla stessa linea del primo tempo, con occasioni da una parte e dall’altra. Al 64’ il Bologna torna avanti grazie ancora a Negri, che firma la doppietta personale e porta i rossoblù sul 2-1.
Il vantaggio però dura pochissimo: dopo appena due minuti il Cagliari ristabilisce la parità con Cogoni, bravo ad approfittare di un rinvio impreciso della difesa rossoblù.
Nel finale il Bologna ha la grande occasione per conquistare i tre punti. All’82’ Negri conquista un calcio di rigore dopo un fallo in area, ma dal dischetto Jaku si fa ipnotizzare da Kehayov, che mantiene il risultato sul 2-2.
Il tabellino
Marcatori: 5′, 64’ Negri (B), 9′ Trepy (C), 67’ Cogoni (C)
Bologna: Happonen; Nesi; Tomasevic; Papazov; Negri (85’ Anastasio); N’Diaye (71’ Francioli); Nordvall (60’ Libra); Lai; Lo Monaco; Saputo (71’ Jaku); Castaldo (71’ Ravaglioli). Allenatore: Morrone
Cagliari: Kehayov; Cogoni; Franke; Marini; Raterink (84′ Goryanov); Grandu; Malfitano (65’ Lo Verde); Tronci (83’ Skyold); Sugamele (46’ Russo); Trepy; Costa (58’ Cardu). Allenatore: Gallego
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook