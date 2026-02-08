Profondo rosso

Cambiaghi, Pobega (terza in due stagioni), Lykogiannis, Holm, Heggem e Skorupski. In questa stagione, sono stati ben sei i giocatori del Bologna a ricevere un’espulsione. Dietro ci sono polemiche, tante polemiche, ma soprattutto ancora una gara che si è complicata, forse evitabilmente. Ma noi non siamo qui per affibbiare colpe. Al di là della giustizia, c’è un trend da analizzare, con una formazione che troppe volte ha giocato in dieci uomini.

Cronache delle espulsioni

Ma andiamo a studiare, caso per caso, questi sei cartellini. Partendo dall’Europa League, Lykogiannis è stato allontanato dal campo contro il Brann, in una gara poi finita 0-0. La scelta arbitrale ha lasciato, oltre ad uno stadio furente, anche tantissimi dubbi, ma comunque la squadra non si è sciolta, lottando con onore e andando pure vicino al successo. Insomma, la forza mentale dei rossoblu, come vedremo andando avanti con la cronistoria, è qualcosa di ammirevole e non viene intaccata dai cartellini.

I risultati, però, sì. Testimoni Skorupski, Holm e Cambiaghi. Sul il portiere, il VAR ha commesso un errore evidente, ma il risultato non tornerà nelle tasche dei felsinei che, da avanti 0-2, hanno perso tutti e tre i punti sudati fino a quel momento. Proprio come a Firenze, quando il terzino svedese ha trattenuto Fortini, concedendo ai Viola la superiorità numerica sul momentaneo 1-2.

L’esterno monzese, invece, è stato l’unico ad essere sanzionato per una reazione violenta contro il Como (non un unicum, visti gli eventi della scorsa settimana con Ahanor). In quel caso, il punto perso è stato uno solo ma pesantissimo, in un momento critico che avrebbe potuto evolversi diversamente. E’ rimasta invariata, infine, la classifica dopo l’espulsione di Heggem, avvenuta sullo 0-1 di Bologna-Juventus.

Il caso Pobega

Oggi, la quinta sanzione pesante in campionato l’ha ricevuta Pobega. Il numero quattro rossoblu, peraltro, aveva già ricevuto due espulsioni nella prima metà della passata stagione. Andiamo controcorrente, però. Perché, oltre alla mera statistica, correlare quegli episodi a quanto accaduto contro il Parma sembra eccessivo. Erano altri tempi, per lui, in cui il processo di adattamento si stava gradualmente complicando. Un anno dopo, ad ogni modo, non si può non considerare Tommy tra i singoli più impattanti in rosa, sperando che quanto accaduto oggi non lo segni mentalmente. Alle porte di un febbraio di fuoco, al Bologna serve il suo polmone infaticabile delle retrovie.

