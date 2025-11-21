Bologna, i prossimi impegni di Primavera e Femminile

Domani pomeriggio il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo dopo la pausa Nazionali: i rossoblù, al momento quinti in classifica con 21 punti e reduci da 8 risultati utili consecutivi in Serie A, andranno a trovare l’Udinese per la dodicesima giornata di campionato. Domenica, poi, sarà il turno di Primavera e Femminile.

Femminile – Trasferta veneziana per le ragazze di Pachera

Alle 14:30 si comincia con il BFC Women: la squadra guidata da Matteo Pachera sarà impegnato in casa del Venezia nel corso del decimo turno di Serie B femminile. Le arancioneroverdi sono penultime in classifica con soli 4 punti e in 9 giornate di campionato hanno collezionato un pareggio, una vittoria e 7 sconfitte (tra cui il 2-0 incassato lo scorso weekend contro l’Arezzo).

Situazione opposta per il Bologna, reduce dalla netta vittoria per 4 a 0 conquistata sul campo della Freedom: con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), le felsinee occupano il quarto posto della graduatoria e segue a ruota il gruppo di testa. Il Como capolista, infatti, si trova a 22 punti, seguito dal Cesena (con 21) e dal Lumezzane (con 20). Le ragazze di mister Pachera punteranno alla vittoria anche per allungare sul Brescia, che al momento è a meno due, e sull’Hellas Verona (a meno tre). Per il Bologna, però, si tratta della seconda trasferta di fila e il risultato è tutt’altro che scontato, visto anche il capitombolo contro il Trastevere fanalino di coda.

Primavera – A Crespellano andrà in scena il derby emiliano tra i rossoblù e il neopromosso Parma

Alle 15, invece, toccherà ai rossoblù di Stefano Morrone, che al campo sportivo di Crespellano ospiteranno il Parma nel Derby d’Emilia valido per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1. Una gara molto difficile attende il Bologna: i ducali, infatti, sono la grande rivelazione del campionato e pur da neopromossi stanno conducendo un’ottima stagione, arrivando addirittura in vetta alla classifica. Adesso (complici un paio di risultati negativi) i ragazzi di Nicola Corrent sono quarti con 21 punti (a meno uno dal Genoa, meno due dalla Roma e meno tre dalla Fiorentina capolista).

Sia il Bologna che il Parma arrivano da una vittoria, conquistata prima della pausa Nazionali: i crociati hanno sconfitto 2-1 il Cesena, mentre i felsinei hanno battuto 0-1 il Cagliari. Con 2 successi e 3 ko nelle ultime 5 partite di campionato, i rossoblù sono ora undicesimi a quota 16 punti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook