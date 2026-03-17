Bologna, il punto sugli infortuni: le condizioni di Skorupski, De Silvestri e Moro

Nella giornata di oggi, il Bologna ha ripreso a lavorare sui campi del Centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. I rossoblù sono tornati in campo a 48 ore circa dalla vittoria di Reggio Emilia a poco più di due giorni dalla sfida degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma.

La squadra, agli ordini di Vincenzo Italiano, ha ripreso i lavori proprio in ottica ritorno degli ottavi di finale di Europa League. E contestualmente ha fatto chiarezza sui tre giocatori che hanno accusato problemi fisici in quel del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Skorupski, stagione quasi finita

Gli accertamenti medici su Lukasz Skorupski, uscito malconcio dalla gara di Reggio Emilia, hanno evidenziato un problema fisico piuttosto importante. Il portiere polacco dovrà stare fuori almeno sei settimane. Facendo i conti a grandi linee, l’ex Roma che salterà la gara da ex giovedì sera ha quasi finito la stagione,

Il suo rientro non è previsto prima dell’inizio di maggio se non a metà. È dunque facile intuire che se il Bologna dovesse fare il miracolo di arrivare in fondo alla competizione europea si farà di tutto per recuperare per la finale. Altrimenti difficilmente si forzeranno i tempi. Anche perché, pur essendo la lesione (di medio-alto grado) al bicipite femorale della coscia sinistra, è la seconda lesione di notevole entità dell’annata.

De Silvestri, condizioni da chiarire

Il primo a uscire infortunato dalla gara contro il Sassuolo, invece, è stato Lorenzo De Silvestri. Il terzino romano però sarà valutato nelle prossime ore. Lo staff medico rossoblù ha deciso di valutare più avanti le sue condizioni. Sarebbe comunque stato fuori dalla sfida dell’Olimpico con la Roma, perchè fuori dalla lista UEFA.

Moro, tutto ok

Nessun allarme, invece, per Nikola Moro. Il centrocampista croato questa mattina ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. La contusione all’anca si è già riassorbita e il mediano rossoblù sarà regolarmente a disposizione di Vincenzo Italiano per Roma-Bologna.

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