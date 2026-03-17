Secondo e ultimo atto della sfida degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. Dopo l’1-1 della gara di andata, firmato Bernardeschi-Pellegrini, giallorossi si giocano un posto nelle migliori otto nella sfida dello Stadio Olimpico nella Capitale.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Roma e Bologna: l’atto finale del doppio scontro degli ottavi di finale.

Roma-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, ritorno ottavi di finale;

Partita: Roma-Bologna;

Data: giovedì 19 marzo 2026 ;

; Orario: 21:00;

Luogo: Stadio Olimpico, Roma ;

; Canale TV: Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno;

Piattaforma streaming: NOW TV, Sky Go Italia.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Vittoria o sconfitta. Non esiste una terza via. Il Bologna va ospite a Roma per sfida la squadra di Gian Piero Gasperini per un posto nei quarti di finale della seconda competizione continentale. La squadra di Vincenzo Italiano con una assenza importante si presenta a Roma forte del successo contro il Sassuolo.

Mancherà Lukasz Skorupski, ma il tecnico di Karlsruhe dopo il turnover di Reggio Emilia potrà schierare i migliori altri dieci giocatori per giocarsi tutte le carte in suo possesso per passare il turno. Servirà un successo per passare il turno nei 90, nei 120, o ai rigori. Chi finirà la gara in vantaggio passerà.

Di contro, la Roma arriva alla gara contro il Bologna con la voglia e la necessità di vincere e andare avanti. La crisi in campionato della squadra capitolina costringe i giallorossi a pensare all’Europa League sia come un trofeo da conquistare che come un viatico per la Champions League della prossima stagione. Una motivazione in più per avere paura della squadra capitolina.

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