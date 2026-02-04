Bologna, quattro giocatori in scadenza nel 2026 e una sola priorità: la situazione

In casa Bologna, l’attuale situazione di crisi non cambia i progetti del club sul futuro. La società rossoblù lavora sulla prossima stagione per confermare quelle che ancora oggi restano le certezze della squadra di Vincenzo Italiano.

La prima preoccupazione della società resta quella che di capire chi e perché può essere utile in futuro. E, va detto, questa considerazione andrebbe fatta oggi a prescindere da mister Italiano. Perché è chiaro che la posizione del tecnico, con questi risultati non può essere la prima a essere messa in discussione. A prescindere da come la si pensi, per un’azienda è più facile cambiare un elemento piuttosto che venticinque.

Quattro giocatori in scadenza

Nella rosa (e anche fuori) del Bologna sono quattro i giocatori che andranno in scadenza il 30 giugno 2026. La lista è veloce e suggerisce immediatamente la situazione di ognuno dei giocatori in scadenza:

Lorenzo De Silvestri;

Charalampos Lykogiannis;

Kevin Bonifazi;

Remo Freuler.

La situazione dei primi tre

È evidente dai nomi in gioco che, le situazioni sono ben diverse tra loro. Lorenzo De Silvestri è ormai prossimo ad appendere gli scarpini al chiodo. Al termine della stagione è probabile che la sua decisione sia quella di lasciare.

Su Charalampos Lykogiannis andranno fatte delle valutazioni. In particolare, bisognerà capire se Juan Miranda avrà magari delle offerte. In quel caso, con un eventuale addio dello spagnolo è possibile che il Bologna decida di rinnovare ancora per un anno.

Su Kevin Bonifazi non c’è molto da dire. Il difensore continua a essere sotto contratto col Bologna, ma non fa parte della rosa e non ha trovato collocazione altrove.

Priorità Freuler

Resta il nodo Freuler. Lo svizzero è il più ambito dei quattro. Sul mercato estivo a parametro zero, il giocatore piace a Juventus e Roma. In teoria, però, il calciatore avrebbe messo in cima alle sue priorità proprio i rossoblù. Resta da capire se si troverà un accordo. Il dubbio dal punto di vista della trattativa è ancora la durata del contratto: annuale o biennale.

La sensazione è che Remo sia deciso a rimanere. Anche perché è un senatore dello spogliatoio e anche ieri dopo la sconfitta rovinosa col Milan ci ha messo la faccia. La sua importanza è centrale nella rosa rossoblù

