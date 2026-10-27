Bologna, rebus punta per San Siro: chi sarà il riferimento offensivo?

C’è posto per uno soltanto, e la decisioni in vista di Milan-Bologna spetterà solo e soltanto a Raffaele Palladino. Il protagonista, in questo caso, è un ruolo: quello della prima punta. Senza Roberto Piccoli, in quel di Cagliari si è visto Jens Odgaard. C’è chi attende la sua occasione, come Artem Dovbyk. Ma può esserci anche una sorpresa…

Milan-Bologna: un posto per…

Tre, apparentemente. E i nomi sono quelli già fatti: Jens Odgaard e Artem Dovbyk. Il terzo, invece, potrebbe essere un’intuzione che, però, andrebbe a togliere qualità tra le linee. Ma è un’ipotesi da affrontare dopo la valutazione dei primi due candidati. Il primo non può non essere, in realtà, colui che ha occupato la posizione solo quale giorno fa: Jens Odgaard.

Il danese sembra il favorito per la sfida contro il Milan, come lasciato intendere da Marcello Giordano nel suo articolo sull’edizione odierna de Il Resto del Carlino. Un po’ per le caratteristiche della partita, un po’ perché Palladino non sembra ancora convinto a tutto tondo delle prestazioni di Artem Dovbyk, che però in queste partite ravvicinate troverà inevitabilmente spazio.

Ipotesi Bernardeschi?

Lontana, ma non impossibile, sempre come fatto intendere da Giordano. Anche se, per l’appunto, molto difficile: immaginarsi un Bernardeschi falso nove, soprattutto con l’assenza di Orsolini sulla trequarti, è davvero complicato. Ma a meno di 24 ore dal match di San Siro, tutte le ipotesi sono al vaglio, soprattutto da chi è tenuto a scegliere il suo riferimento offensivo in una partita complicata come quella contro i Rossoneri, e cioè Raffaele Palladino.

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