Due vittorie di fila, che allungano una striscia di imbattibilità iniziata ben dodici partite fa. Un gioco offensivo, travolgente e a tratti spettacolare, che rende il gioco dei Rossoblù senza dubbio tra i più divertenti d’Europa. Il tutto, con un’importante emergenza infortuni, visto che Italiano nelle ultime partite ha dovuto fare a meno di diverse importanti pedine. Ora, però, dopo gli ottimi risultati, anche l’infermeria sorride finalmente al Bologna, che proprio questa mattina ha potuto riaccogliere in gruppo Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi.

Bologna: la novità di oggi, tornano Rowe e Cambiaghi

Tre settimane, questi i tempi di stop previsti dallo staff medico in seguito agli esami strumentali svolti dai due Rossoblù. Lesione di basso grado del bicipite femorale destro, accusato contro il Napoli, per Rowe e lesione di primo grado al soleo destro, proprio durante il primo allenamento con l’Italia, per Cambiaghi. Due classici infortuni muscolari, ormai sempre più comuni per i calciatori, che rischiavano di tenere entrambi ai box almeno fino alla prima settimana di dicembre.

A sorpresa, però, il centro tecnico Niccolò Galli li ha rivisti entrambi in campo, questa mattina, insieme al gruppo. Buonissima notizia, insomma, per mister Italiano, che ora potrà affrontare l’impegnativo mese di dicembre con quasi tutta la rosa al completo. Mattinata che, peraltro, ha segnato il ritorno in campo dopo l’ottimo successo di Europa League. In campo dalle 11, i Rossoblù si sono divisi in due gruppi di lavoro. Per il primo, composto da chi è stato impiegato maggiormente giovedì, seduta di scarico, mentre per gli altri lavoro tattico con prove di conclusioni a rete.

Situazione stabile, infine, per i due lungodegenti. Remo Freuler, infatti, ha proseguito le sedute differenziate, mentre Lukasz Skorupski ha continuato i cicli di terapie.

