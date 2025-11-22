Emil Holm vicino al rientro, ma l’emergenza infortuni continua

Il Bologna si presenta al BluEnergy Stadium per la sfida delle 15.00 contro l’Udinese con una situazione medica tutt’altro che rassicurante. Le assenze stanno segnando profondamente questo tratto di stagione, costringendo Vincenzo Italiano a reinventare formazione, rotazioni e identità tattica in una fase già intensa del calendario. L’infermeria resta affollata e il quadro dei tempi di recupero conferma che l’emergenza non si risolverà a breve.

Oggi, però, il Bologna cerca punti pesanti per restare agganciato alle zone europee e ritrovare quella continuità che gli infortuni stanno mettendo a dura prova.

Quadro infortuni

Cinque giocatori restano indisponibili, e non si tratta di assenze marginali. La situazione più immediata riguarda Emil Holm. Il laterale svedese sarà il primo a rientrare in ordine cronologico: si sta lavorando per metterlo a disposizione tra fine novembre e l’inizio di dicembre. C’è una flebile possibilità di vederlo in lista già per l’Europa League, ma la data più realistica è la sfida del 1° dicembre contro la Cremonese.

Dicembre, il mese dei ritorni sulle fasce

Nella partita successiva, quella in casa della Lazio, Italiano potrebbe tornare a disporre della coppia di ali composta da Nico Cambiaghi e Jonathan Rowe. Entrambi stanno recuperando gradualmente e, salvo imprevisti, saranno reintegrati nei lavori con il gruppo nella prima metà di dicembre.

I senatori Skorupski e Freuler

Capitolo a parte riguarda Lukasz Skorupski e Remo Freuler, i due “senatori” alle prese con infortuni più lunghi e delicati. Entrambi coltivano il sogno di rientrare per le gare previste in Arabia Saudita, ma ad oggi questo scenario resta più ambizione che certezza. Lo staff medico vuole evitare forzature e considera il recupero complicato: serviranno progressi concreti nelle prossime settimane per rendere possibile ciò che, al momento, appare al limite del miracoloso.

