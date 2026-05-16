Bologna glaciale dal dischetto: rossoblù nella top 10 europea davanti a tanti colossi

Il calcio ci insegna spesso che non conta quanti rigori ottieni, ma quanti di questi mandi a segno. E proprio su questo, oggi, la classifica pubblicata da Transfermarkt ci fa vedere e capire quali sono i migliori club d’Europa dal dischetto nelle ultime cinque stagioni. Spoiler: il Bologna è tra queste.

Il Bologna accanto ai grandi club europei per rigori segnati

Nello specifico, il Bologna occupa il decimo posto tra i club dei top cinque campionati europei per percentuale di rigori trasformati considerando tutte le competizioni e un minimo di 30 penalty calciati. Il dato è chiaro e tondo: 85% di realizzazione, una percentuale che permette ai rossoblù di entrare in una graduatoria dominata da club di Premier League e Ligue 1.

Davanti ci sono realtà come il Newcastle (95%), l’Angers (91%) e il Brentford (90%), mentre il Bologna si lascia alle spalle società di assoluto livello internazionale e si ritrova in compagnia di squadre quali Sassuolo, Lille e Marsiglia. Ancora più significativo il fatto che i rossoblù siano appena Bayern Monaco e Chelsea, entrambe ferme all’88%.

Bologna, l’identità si vede anche nel segnare i rigori

Quello sui rigori è un dato che, letto superficialmente, potrebbe sembrare meramente statistica. In realtà racconta bene la capacità di questi club di sapere capitalizzare ogni occasione possibile.

Di conseguenza riesce a spiegare in numeri anche il tipo dell’identità che il Bologna si è costruito negli ultimi anni: una squadra cresciuta sul piano tecnico ma soprattutto mentale, in grado di gestire momenti di pressione con freddezza e prontezza.

Gli specialisti rossoblù, negli ultimi cinque anni

Dal dischetto sono passati interpreti diversi. Negli anni recenti il Bologna ha avuto specialisti affidabili come Riccardo Orsolini, Marko Arnautović e Joshua Zirkzee, giocatori differenti per caratteristiche ma accomunati dalla capacità di prendersi responsabilità pesanti. E proprio questo aspetto forse colpisce più della percentuale stessa: il Bologna raramente ha sbagliato nei momenti decisivi.

Bologna, un finale di stagione ancora tutto da vivere

La statistica arriva inoltre in un momento particolare della stagione rossoblù. Il campionato è ormai agli sgoccioli: mancano soltanto due giornate e il calendario propone un finale ad altissima intensità. Domani la squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnata a Bergamo contro l’Atalanta, mentre l’ultima giornata vedrà arrivare l’Inter al Dall’Ara.

Due partite che possono ancora dire molto sul finale di stagione del Bologna, che può ancora essere chiuso nel migliore dei modi. E qui vi spieghiamo perché…

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