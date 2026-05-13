Futuro di Dallinga, importante infortunio per l’Atalanta e novità dalla Primavera: Bologna, le notizie del 13 maggio

Il Bologna FC si avvicina alle porte del mercato estivo, ma le notizie non tardano ad arrivare. Inoltre, tra playoff per la Primavera e corsa europea, i felsinei regalano spunti importanti per questo finale di stagione: ecco tutto quello che sta succedendo in casa rossoblù.

Bologna Primavera, Tomasevic convince tutti: ora il salto tra i grandi è vicino

Bodin Tomasevic si sta prendendo la scena nella Primavera rossoblù e il Bologna valuta già il suo futuro. Il centrale montenegrino sarà osservato speciale nel ritiro estivo, e Italiano ha già apprezzato le sue qualità difensive e la maturità mostrata in stagione. Intanto la Primavera sogna il quarto posto playoff, con lo scontro decisivo contro la Cremonese ormai alle porte.

Qui i dettagli sul possibile futuro di Tomasevic

Pagliuca applaude il Bologna

La vittoria del Bologna al Maradona ha convinto anche Gianluca Pagliuca, che ha elogiato atteggiamento e personalità della squadra di Italiano. L’ex portiere rossoblù ha sottolineato la prova di Miranda, la crescita di Pessina e la voglia di rivalsa mostrata dopo settimane complicate. Restano però i rimpianti per i tanti punti persi al Dall’Ara nel finale di stagione.

Qui le dichiarazioni integrali dell’ex rossoblù

Dallinga verso l’addio: dalla Francia alla Spagna il mercato lo chiama

L’avventura di Thijs Dallinga al Bologna sembra ormai vicina alla conclusione. L’attaccante olandese, frenato da infortuni e rendimento altalenante, piace a diversi club europei tra cui Olympique Lione e Valencia. Il Bologna spera ora di monetizzare dalla sua cessione dopo due stagioni sotto le aspettative.

Qui i dettagli sulla sua situazione nel mercato

Atalanta-Bologna vale l’Europa: Palladino perde pezzi in difesa

Dopo il successo contro il Napoli, il Bologna prepara un’altra sfida decisiva contro l’Atalanta. I rossoblù possono ancora inseguire il settimo posto, mentre la Dea arriva all’appuntamento con diversi problemi difensivi: Scalvini ha chiuso in anticipo la stagione e anche Djimsiti e Kossounou restano in dubbio. Una sfida che può cambiare il finale di campionato di entrambe.

Qui le ultime notizie in casa nerazzurra, verso la sfida contro il Bologna FC

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