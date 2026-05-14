Calciomercato Bologna, tesoretto Castro per finanziare le entrate

La finestra di calciomercato estiva è ormai prossima e il Bologna è chiamato a definire la linea che avrà intenzione di seguire. In primis Joey Saputo: verso quale direzione si muoverà la costruzione della squadra di domani? Una domanda la cui risposta dipende dalla disponibilità economica della società.

La prossima stagione, il Bologna giocherà solo sui campi italiano, motivo per cui i ricavi saranno nettamente minori: ecco perché chiudere il mercato con un saldo attivo di una trentina di milioni potrebbe evitare qualsiasi rimpianto.

Calciomercato Bologna: le cessioni dell’estate

Da dove arriveranno queste cifre? Sicuramente non da Lykogiannis e Freuler, che lasceranno Bologna a scadenza di contratto. Come riporta Stefano Brunetti su Stadio, i principali ricavi dovrebbero derivare dalla cessione di John Lucumi: il difensore colombiano avrebbe già voluto andare a giocare in Premier League alla fine della scorsa stagione, ragion per cui la società rossoblù non lo tratterrà ulteriormente.

Salvo cambi di programma, anche Simon Sohm tornerà a Firenze allo scadere del prestito, mentre Benjamin Dominguez finirà dritto sul mercato. L’argentino non ha trovato affatto spazio nelle gerarchie del Bologna di Italiano ed era arrivato ad un passo dal passaggio al Cagliari nella finestra di calciomercato invernale.

Gli acquisti saranno frutto di una cessione importante?

L’unica somma certa sono i 15 milioni che arriveranno nelle casse del Bologna per il riscatto di Giovanni Fabbian: la Fiorentina è matematicamente salva e l’operazione sarà automatica. Sommando la cifra dell’italiano a quelle di Lucumi e Dominguez, il Bologna potrebbe incassare tra i 20 e i 25 milioni di euro, meglio ancora se il colombiano dovesse giocare un ottimo mondiale. Un bottino scarso, sufficiente solo per rientrare dai mancati ricavi delle competizioni europee. Risultato: serve una cessione importante per pagare il mercato in entrata.

Chi? Sempre secondo Stadio, il più sacrificabile sarebbe Santiago Castro. Il suo cartellino servirebbe per pagare i sostituti di Lucumi, Freuler e dello stesso Castro, più un terzino sinistro, perché no. Ecco perché sarebbe più opportuno che Saputo si accontentasse si un saldo minore.

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