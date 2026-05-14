Bologna, una speranza per l’Europa: ecco come può qualificarsi alla Conference League

La finale di Coppa Italia di ieri che ha trasferito il torneo dal Bologna all’Inter, ha rimescolato le carte nella corsa all’Europa, e i rossoblù possono avere ancora un flebile speranza per la Conference League. Una speranze riposta nelle ultime due giornate.

Contro Atalanta e Inter, infatti, il Bologna dovrà fare il massimo possibile: sei punti. Ma non basterà vincere, servirà anche fare molto bene sul campo nonché sperare nei risultati altrui. Insomma, un miracolo, ma vale la pena raccontare quali siano le reali possibilità rossoblù per andare in Europa per la terza stagione consecutiva.

Bologna, il primo passo è dominare l’Atalanta

Con la vittoria dell’Inter in Coppa Italia, il settimo posto è diventato automaticamente valido come porta d’accesso alla Conference League. Attualmente quella posizione è occupata dall’Atalanta, che conserva sei punti di vantaggio sul Bologna.

Le due squadre, in questa annata, si sono incrociate nel girone di andata al Dall’Ara. L’esito era stato negativo per i rossoblù: 0-2. Le formazioni di Italiano e Palladino torneranno a incrociarsi domenica. In caso di arrivo a pari punti, il primo criterio è quello degli scontri diretti e poi la differenza reti.

Il Bologna ha una differenza reti di +2, mentre l’Atalanta +16, motivo per cui i rossoblù per avere qualche possibilità di prendersi un posto in Conference League devono vincere con tre gol di scarto e ribaltare il complessivo degli scontri diretti.

Una vittoria e una sconfitta

Portare a casa una pesantissima vittoria da Bergamo sarà complicatissimo. E le speranze sono ancora più ridotte considerando che per un arrivo a pari punti, i rossoblù dovranno vincere all’ultima giornata e sperare nella contemporanea sconfitta dell’Atalanta.

Nell’ultimo turno, il Bologna ospiterà l’Inter già Campione d’Italia e reduce dalla festa scudetto. Nel frattempo, l’Atalanta dovrebbe invece perdere contro la salva ma derelitta Fiorentina. Uno scenario complicato, ma comunque reale nei numeri e possibile nei fatti.

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