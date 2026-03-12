La Roma nel mirino di Santi

Due nel primo tempo col Pisa, ed addirittura quattro domenica scorsa col Verona. Il tutto, condito anche da una strigliata non troppo nascosta da parte di mister Italiano. Un periodo difficile l’ultimo per il numero 9 del Bologna Santiago Castro, che dopo i tre consecutivi tra Lazio, Torino e Brann è a secco da ormai quattro partite.

Un periodo negativo, certo, ma del tutto comprensibile per un ragazzo che, ricordiamo, non ha ancora compiuto 22 anni. Del resto, per tanti attaccanti con le sue caratteristiche, la maturità si raggiunge in età molto più avanzata, e spesso questa porta ad una crescita esponenziale soprattutto in zona gol. Anche perchè, si può dure, in quanto ad impegno e lavoro per la squadra al Toto è difficile contestare qualcosa.

Bologna, Castro vuole tornare a farti esultare

L’orgoglio e la volontà ci sono, la reazione mister Italiano la aspetta in campo, dove stasera potrebbe essere uno dei suoi il colpo vincente. Santiago ci spera, e vuole a tutti i costi aiutare il Bologna ad andare più avanti possibile nell’ormai ultimo obiettivo stagionale Rossoblù.

Per rendere il sogno possibile, Italiano confermerà il 4-3-3 che oramai da diverse partite sembra aver dato nuova linfa ai Rossoblù. Davanti a Skorupski, quindi, pronti Joao Mario e Lykogiannis ai lati di Vitik e Lucumì. Davanti a loro, al fianco degli insostituibili Freuler e Ferguson dovrebbe esserci spazio per Pobega, in vantaggio su Moro. Davanti, infine, gerarchie ancora da decifrare, con la sola certezza che potrebbe essere Castro, affiancato in caso da Bernardeschi e uno tra Rowe e Cambiaghi.

Fonte: Claudio Beneforti – Il Corriere dello Sport-Stadio

