Italiano post Bologna-Verona (1-2): «Oggi un passo indietro»

Il passo falso casalingo contro l’Hellas Verona interrompe la manita di successi rossoblù. Il commento di mister Vincenzo Italiano al termine della gara che chiede ai suoi uomini di voltare subito pagina e concentrarsi sulla sfida di Europa League di giovedì contro la Roma.

Le parole di Italiano

«Oggi abbiamo fatto un passo indietro, dispiace perché volevamo dare continuità ai risultati e migliorare la classifica. Dispiace perché avevamo fatto la cosa più difficile, cioè sbloccare una partita complicata ma poi non siamo riusciti a tenercela stretta. Davanti non siamo stati concreti e questo complica tutto».

Sui gol subiti:

«Il primo gol era evitabile e sul secondo bisognare spendere un fallo tattico, forse un giallo per fermare quel contropiede. Il Verona ha sfruttato tutte le nostre incertezze».

E’ una ricaduta?

«Qui si pensa che per il Bologna tutte le partite siano facili ma non è così. Quando dico che queste gare sono complicate è perché so che nulla è scontato. Noi non siamo quella squadra che a inizio gara vince facile. Castro oggi poteva fare quattro gol, sotto porta siamo mancati».

Sull’aggressività agonistica mancata:

«Oggi l’abbiamo persa perché non siamo stati attentissimi sotto diversi aspetti. Sull’1-0 potevamo e dovevamo gestirla meglio, ci abbiamo messo del nostro».

Verso giovedì:

«Ci arriviamo come abbiamo superato le altre sconfitte. Quest’anno va così, azzerare e ripartire. Non è stato quello di oggi l’atteggiamento di una squadra che non vuole vincere. Aggiustiamo qualcosa per giovedì per interpretarle al meglio il doppio confronto».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook