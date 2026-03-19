Rowe, Castro e Bernardeschi: per sognare Italiano si affida ai suoi tre tenori

Roma-Bologna, atto secondo. Dopo il pareggio dell’andata, la sfida di stasera rappresenta la resa dei conti tra Rossoblù e Giallorossi, entrambi desiderosi di portarsi a casa Euroderby e passaggio del turno. Una sfida che, oltre che sul campo, mister Italiano dovrà preparare anche nella testa dei suoi giocatori, perché quella di questa sera è a tutti gli effetti una finale.

Il pareggio di una settimana fa a Bologna, infatti, non lascia scampo a nessun tipo di calcolo: chi vince festeggia, chi perde lascia la competizione. Una partita da dentro o fuori, insomma, che mister Italiano vorrà giocarsi con la formazione più in forma a disposizione.

Roma-Bologna: Italiano si affida ai più in forma

E nel Bologna, i giocatori più in forma si trovano senz’altro nel trio d’attacco. Come per una settimana fa, infatti, Italiano cercherà di riproporre il 4-3-3, affidandosi ancora una volta ad un modulo più conservativo che sembra aver ridato luce ai Rossoblù. Davanti, dopo il riposo dal primo minuto contro il Sassuolo, spazio ovviamente al trio formato da Rowe, Castro e Bernardeschi, chiamati a trovare lo spazio giusto per punire la difesa di Gasperini.

Partendo dalla porta, invece, ci sarà Ravaglia che, con grande probabilità, sarà il portiere titolare fino a fine stagione visto l’infortunio di Skorupski. Davanti al ragazzo di Castelmaggiore sicuro del posto Lucumì, che dovrebbe essere affiancato da un Vitik in leggero vantaggio su Casale. Corsie laterali presidiate da Joao Mario e da uno tra Zortea e Lykogiannis che, nel caso, farebbe accomodare il portoghese sulla destra.

A centrocampo, infine, tornerà Ferguson dopo lo stop forzato a Reggio Emilia. Ai suoi lati sicura la presenza di Ferguson, mentre Moro, uscito acciaccato dal Mapei Stadium, potrebbe far spazio alla fisicità di Tommaso Pobega.

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