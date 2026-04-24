Bologna-Roma, tornano Wesley e Dybala. Gasperini: «Paulo può entrare a gara in corso»

Domani alle ore 18 il Bologna torna a giocare sul campo di casa per la 34^ giornata di campionato contro la Roma. Il Dall’Ara è pronto al pienone, con i tifosi rossoblù che hanno deciso di mettere da parte i malumori per sostenere i felsinei in vista delle ultimissime giornate della stagione. Il settimo posto è ancora in palio: non sarà un’impresa facile, ma i rossoblù devono provarci.

Bologna-Roma: i giallorossi determinati ai 3 punti

Dopo la Juventus infatti, il percorso continua ad essere in salita, con i felsinei che domani dovranno affrontare i giallorossi di Gasperini. La Roma, travolta dal caso Ranieri, arriva sotto le Due Torri con la volontà di ottenere punti per la qualificazione Champions e con quella di vendicare l’eliminazione in Europa League proprio a opera del Bologna.

Mentre la società felsinea in accordo con Vincenzo Italiano ha deciso di non far parlare il tecnico alla vigilia di Bologna-Roma, quest’oggi Gasperini ha presenziato regolarmente di fronte ai giornalisti. Il tecnico, travolto da domande sul ds Massara e sull’addio di Ranieri, ha parlato anche del match di domani facendo il punto sui giocatori recuperati dagli infortuni come Wesley e Dybala.

Gasperini su Dybala: «Mi auguro possa entrare a gara in corso»

Dopo più di due mesi, Paulo Dybala ritorna nella lista dei convocati per Bologna-Roma. L’argentino, tuttavia Gasperini ha chiarito che difficilmente la punta giocherà dal primo minuto. «Dall’inizio mi sembra molto difficile – ha detto il tecnico giallorosso – Paulo ha ricominciato a lavorare questa settimana dopo oltre 80 giorni, quasi 90. Quindi, no, dall’inizio lo escludo».

«Per uno che rientra dopo così tanti mesi, non è facile partire subito. Speriamo, mi auguro, che possa entrare a gara in corso. Però ormai siamo sulla via, è più una questione di abitudine e fiducia, la sua nel giocare. Non è una questione di condizione, ma proprio di calciare, di tirare, di contrastare. È normale dopo essere stati fermi così tanto».

Bologna-Roma: Gasperini commenta gli ottavi di Europa League contro i rossoblù

In conferenza, Gasperini ha infine commentato lo scontro contro il Bologna agli ottavi di Europa League che ha portato all’eliminazione dei giallorossi dalla competizione. Interrogato su quali siano state le difficoltà della Roma contro i rossoblù, il tecnico ha risposto: «La squadra ha fatto tante cose buone, certo qualche errore, ma tante cose buone. Abbiamo perso ai supplementari in un momento in cui la squadra aveva fatto una partita molto buona, sia al ritorno sia all’andata, in rimonta».

«Ci siamo dovuti sempre trovare e dover rimontare, anche nel ritorno, prima dall’1-0, poi dopo sul 3-1. Le prestazione per me sono state veramente di livello e buone. Poi ai supplementari c’è stato il gol, e ci sta, perché sono due partite equilibrate. Il Bologna è un’ottima squadra, organizzata, con una panchina importante, abituata perché l’anno scorso faceva la Champions. E anche in quella partita sono stati indubbiamente bravi. Però io credo che quella Roma abbia fatto due partite molto forti, come è stata molto forte anche la partita con l’Atalanta. Quindi, se vado alle ultime prestazioni, compresa quella dell’ultima che abbiamo giocato, credo che questa squadra mi abbia dato soddisfazione».

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