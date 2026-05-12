Bologna, Rowe da impazzire: i rossoblù se lo godono

È stata una serata incredibile quella di ieri per il Bologna, dopo settimane di sofferenza i rossoblù hanno vinto in casa del Napoli. A mettere la firma sul successo felsineo è stato Jonathan Rowe con una rovesciata che ha ricordato ai tifosi del Bologna quella fantastica di Panagiotis Koné.

Altra storia, altre squadre, ma soprattutto altro talento. Rowe è potenza, prepotenza e tecnica in un solo corpo. Un giocatore dal talento cristallino che in questa seconda parte di stagione ha giocato da campione, da trascinatore. Un leader tecnico di altissimo livello, che la società si gode e fa innamorare i tifosi e non solo.

Alla ricerca della doppia cifra

Dopo il primo gol nella prima parte dell’annata, Johnny è letteralmente esploso in questo 2026. Sono già otto i gol stagionali, compreso quello di ieri. Ora, nelle ultime due gare complicatissime contro Atalanta e Inter, l’inglese va alla ricerca della doppia cifra.

Servono ancora due segnature per raggiungere quota dieci reti in stagione. Due ulteriori reti per dare spettacolo e provare ancora a collezionare grandi risultati. Due successi nelle ultime due potrebbero significare ottavo posto, come da obiettivo ristabilito di fine stagione, ma soprattutto un sorriso che seminava ormai difficile strappare ai tifosi del Bologna.

Bologna, se lo gode e lo tiene stretto

In vista del prossimo mercato, le offerte non mancheranno per Jonathan Rowe ma il Bologna non vuole privarsene. Per convincere la società rossoblù servirà una di quelle offerte che non si possono rifiutare. Ma se anche dovesse arrivare dovrebbe convincere il club.

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