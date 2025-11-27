Bologna-Salisburgo (4-1), Bernardeschi: «Dobbiamo avere consapevolezza di noi, la strada è giusta»

Triplice fischio al Dall’Ara, Bologna-Salisburgo termina 4-1. I rossoblù conquistano la prima vittoria in Europa League, aggiungendo tre punti preziosissimi alla classifica europea che segna quota 8.

Il Bologna va in vantaggio al 26’ grazie al “fuoricampo” di Odgaard, ma viene recuperato dopo soli 7 minuti dagli austriaci guidati da Vertessen. Al 51’ ci pensa Dallinga a riportare i felsinei in vantaggio, seguito da Bernardeschi (53’) e da Orsolini sul finale che chiude finalmente la gara.

I felsinei hanno dominato in termini di occasioni, ma hanno anche rischiato con qualche disattenzione difensiva come l’azione che ha portato al secondo gol del Salisburgo poi annullato per fuorigioco.

Grande prestazione di Federico Bernardeschi, che dopo il primo gol in rossoblù contro l’Udinese, trova anche la prima rete europea con la maglia del Bologna. Proprio il numero 10 è stato intervistato al triplice fischio della gara, di seguito le sue parole.

Sulla conquista della prima vittoria in Europa League

«Questa è la cosa più importante poi alla fine, no? È importante salire in classifica, prendere consapevolezza anche in Europa, questo è importante, aggiungere punti alla classifica perché ci dà morale. La prima vittoria poi in casa specialmente, quindi è importante così, dobbiamo continuare così. È step by step, no?»

Il Bologna ha avuto tante occasioni, ma ha anche rischiato molto

«Sì, tante occasioni. Dobbiamo un po’ stare un po’ più attenti magari a concedere dietro. Abbiamo concesso un po’ troppo, ma questo parte dai giocatori davanti che devono coprire di più gli spazi, pressare un po’ meglio. Soprattutto nel secondo tempo gli abbiamo dato qualche chance, ma abbiamo creato tanto oggi. Abbiamo creato tante occasioni e poi abbiamo fatto quattro gol, quindi serata importante».

Sulle emozioni dopo il triplice fischio di Bologna-Salisburgo

«Beh, che dico, che dico? Che sono contento, sono contento, sono cresciuto molto fisicamente che era quello che ci voleva, no? Poi il contributo deve essere questo. Sono contento, la strada è giusta, bisogna continuare così, sia a livello personale che a livello di squadra soprattutto»

Il Bologna sta acquisendo finalmente consapevolezza?

«Hai detto bene, la consapevolezza. Secondo me lo step che dobbiamo fare è essere consapevoli. Però il mister dice sempre di difendere da piccola e attaccare da grande, no? È questa secondo me è la mentalità che dobbiamo avere e dobbiamo avere consapevolezza di noi, questa è una cosa importante».

A Bologna sono in tanti ad essersi ritrovati, Baggio, Signori…

«Beh, piano piano (con i paragoni ndr). No, sono molto contento di stare qua. L’affetto della gente si sente, si fa sentire, per me è importante. Sono veramente, veramente felice.»

