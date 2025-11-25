Bologna-Salisburgo dal sapore di ottavi: vincere per continuare a sognare (Il Resto del Carlino)

La Serie A non basta più agli uomini di Italiano. Le ultime prestazioni hanno dato maggior consapevolezza al Bologna, pronto a dare filo da torcere anche in Europa League. Giovedì arriva il Salisburgo al Dall’Ara: un match da non sbagliare se l’obiettivo è superare la League Phase.

Attualmente, Orso e compagni occupano la 24esima posizione in classifica con 5 punti conquistati (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), due in più del Salisburgo, fermi in 28esima posizione. Per staccare la formazione austriaca, i rossoblù sono chiamati necessariamente alla vittoria, anche per dare continuità alle ultime vittorie in campo nazionale.

Europa League, il confronto con il 2024/25: quanti punti servono al Bologna

Stabilendo la quota play-off intorno ai 10 punti (quelli necessari per avere una possibilità di accedere agli ottavi nel 2024/25), al Bologna mancano ancora almeno 5 punti da ottenere. Salisburgo e Celta Vigo (l’avversario nel sesto turno) sono gli obiettivi, ma potrebbero non bastare. Infatti, guardando alla classifica dell’Europa League 2024/25, Fenerbahce, Twente e Paok si sono qualificate ai play-off con 10 punti, a differenza di Braga e Elfsborg – scartate per la differenza reti.

Stesso discorso per l’accesso diretto agli ottavi: i Rangers si sono qualificati con 14 punti, risultato ottenuto anche da Bodø/Glimt, Anderlecht e FCSB. Al Bologna basterebbe battere Salisburgo e Celta Vigo per garantirsi almeno questi, mentre superando anche una tra Celtic e Maccabi si aprirebbe la strada verso gli ottavi senza passare dal turno preliminare. Avversarie ostiche, certo, ma alla portata di una squadra che ha ormai acquisito piena consapevolezza della propria forza.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

