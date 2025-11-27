Lewis Ferguson dopo Bologna-Salisburgo (4-1): «Possiamo fare grandi cose»

Questa sera è andato in scena il quinto turno della Fase Campionato dell’Europa League: davanti al pubblico del Dall’Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano ha battuto con un roboante 4-1 gli austriaci del Salisburgo e ha messo in saccoccia la sua seconda vittoria dall’inizio del torneo (dopo quella contro la Steaua Bucarest). Ora i rossoblù sono diciottesimi con 8 punti, in piena zona playoff.

Europa League, Bologna-Salisburgo 4-1: le dichiarazioni post partita di Lewis Ferguson

A sbloccare la gara ci ha pensato Jens Odgaard al 26′ del primo tempo, prima dell’1-1 degli ospiti firmato qualche minuto dopo da Vertessen. Nel secondo tempo, poi, la musica è completamente cambiata e la squadra di casa ha dominato la partita: al 51′ Dallinga ha riportato il Bologna in vantaggio, due minuti dopo Bernardeschi ha siglato anche il 3-1 e all’86’ Riccardo Orsolini ha calato il poker, firmando il definitivo 4-1 e ipotecando la vittoria.

Insomma, una gara praticamente perfetta per gli uomini di mister Italiano. Capitan Lewis Ferguson, in campo per tutti i 90′, ha parlato ai canali ufficiali della società. «Siamo contenti di aver portato a casa questi 3 punti. In Europa League vogliamo fare qualcosa di speciale – ha commentato il capitano rossoblù – Negli ultimi 20 minuti potevamo gestire meglio il gioco, eravamo troppo aperti. Stasera siamo riusciti a vincere, ma ci aspettano altre tre partite. Possiamo fare grandi cose».

I felsinei, in effetti, vogliono proseguire in questo modo il proprio cammino europeo: davanti a loro ci sono ancora le trasferte contro Celta Vigo e Maccabi Tel Aviv e la sfida casalinga contro il Celtic.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook