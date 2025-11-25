Bologna-Salisburgo: Italiano rimescola le carte

Il prossimo spettacolo europeo è alle porte e a Casteldebole sono iniziate le prove generali: turnover la parola chiave che caratterizzerà la messa in scena del Bologna contro il Salisburgo, importantissima per rimanere in corsa ai play-off.

Bologna-Salisburgo: le rotazioni in difesa

Un’attenta valutazione, quella di Vincenzo Italiano, iniziata già prima della gara di Udine di sabato. L’assenza di Emil Holm (in miglioramento, ma non ancora in forma) aveva portato all’esordio stagionale di Lollo Sindaco De Silvestri. Conseguenza: giovedì giocherà Zortea. Al lato opposto del campo la scelta è obbligata: il turno di squalifica di Lykogiannis costringe Miranda alla titolarità. Tra i due terzini, uno dei centrali dovrebbe essere Lucumi, rimasto in panchina a Udine. Assieme a lui, uno tra Vitik, Heggem e Casale, tutti e tre in forma.

Tra attacco e centrocampo: i dubbi da sciogliere

A centrocampo, Lewis Ferguson dovrebbe riprendersi il posto da titolare e la fascia da capitano, fresco del riposo di sabato pomeriggio. Accanto a lui uni tra Moro e Pobega, entrambi in grande forma, ma con l’italiano in fiducia dopo la doppietta di Udine.

Sulla trequarti, l’impiego di Fabbian nell’ultima gara dovrebbe far spazio a Jens Odgaard, favorito anche su Bernardeschi, in ballottaggio, invece, per quanto riguarda il ruolo di esterno destro d’attacco. L’ex Toronto, in fiducia anche lui dopo aver segnato il primo gol con la maglia del Bologna, si contenderà il posto con Riccardo Orsolini, reduce invece da un rigore sbagliato contro Okoye. Sulla sinistra? La decisione arriverà in giornata.

A completare il tridente d’attacco, uno tra Dallinga e Castro, con il primo in vantaggio sul secondo. In porta sarà confermato Federico Ravaglia.

