Bologna FCEuropa League
Uomini decisivi – Bologna-Salisburgo
In un match ad altissima intensità, il Bologna può contare su giocatori che per caratteristiche sembrano perfetti per mettere in difficoltà il Salisburgo.
Il Bologna ritrova l’Europa al Dall’Ara per una gara frenetica. Il Salisburgo di Letsch, fedele alla filosofia Red Bull, arriva con la consueta dose di coraggio: pressione altissima.
Ha un modo di giocare ambizioso, ma che inevitabilmente spalanca spazi enormi alle transizioni avversarie. E proprio questi spazi possono diventare regali per la partita giocata dal Bologna.
Riccardo Orsolini (o Bernardeschi): a destra la crepa principale per Bologna-Salisburgo
Se c’è un settore dove gli austriaci soffrono in modo costante, è quello laterale.
Orsolini, qualora vincesse il ballottaggio, è l’uomo perfetto per colpire una difesa che tende a scappare all’indietro in ritardo. Mancino aperto, dribbling secco, capacità di rientrare per creare superiorità: è lui il profilo più adatto alla partita.
Bernardeschi, se schierato dal primo minuto, offrirebbe meno impatto realizzativo ma una qualità superiore nella gestione delle transizioni. In entrambi i casi, la fascia destra è la zona calda.
In Bologna-Salisburgo, la profondità può far male
Il centravanti rossoblù vivrà una partita con almeno una palla gol pulita: il modo in cui il Salisburgo difende alto crea inevitabilmente varchi centrali.
Se toccasse a Dallinga, Italiano potrà contare su un attaccante più associativo, bravo nei tagli stretti dentro l’area.
Se invece sarà Castro, il Bologna avrà un’arma ideale per attaccare la profondità: aggressivo, verticale.
Due opzioni diverse, ma entrambe perfettamente in linea con le debolezze degli austriaci.
Lewis Ferguson: l’inserimento che il Salisburgo teme
Benja Dominguez: la sorpresa con campo da attaccare
Rientrato in extremis, il giovane esterno argentino è la possibile “variabile impazzita” della serata. La sua velocità in può diventare un problema serio per il terzino destro del Salisburgo.
Dominguez è ancora acerbo nelle letture, ma quando può partire in campo aperto diventa devastante. E il Salisburgo, per modo di giocare, gli offrirà proprio quel tipo di situazione.
Non è il candidato principale al gol, ma uno dei più pericolosi in termini di strappi e rifiniture.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook