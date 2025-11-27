Bologna-Salisburgo: i numeri preannunciano uno show

Questa sera, tutto può succedere: alle 21 si aprirà il sipario sul Dall’Ara per la quinta serata europea e i numeri delle pretendenti ai 3 punti preannunciano una gara particolarmente imprevedibile.

Bologna-Salisburgo, sulla carta uno show

31 contro 21, cosa sono? I gol segnati dai due club dall’inizio del campionato. Il Salisburgo vola con una media di 2,2 reti a partita, con 31 reti segnate in sole 14 gare. Sono loro i primatisti del campionato, con un distacco di ben 9 reti dalle inseguitrici (Sturm, Hartberg e Wolfsber). Eppure, nonostante un attacco particolarmente prolifico, il Salisburgo è sì primo in classifica, ma con un solo punto di distacco al Rapid Vienna e tre da un vagone di squadre altrettanto insidiose (Hartberg, LASK, Sturm e Austria Vienna).

Questa sera, l’attacco più ricco della Bundesliga incontrerà il secondo attacco più prolifico della Serie A, il Bologna. Con 21 reti e una media di 1,75 gol a partita, la squadra di Vincenzo Italiano si piazza appena sotto la cima della classifica, dietro un’Inter a quota 26.

Numeri europei: cifre minori, stesso trend

Se spostiamo lo sguardo sul percorso in Europa League, ecco che i numeri calano, seppur rispettando lo stesso trend. Il Salisburgo è rimasto a secco nelle prime due gare contro Porto e Lione, così come il Bologna non è riuscito a violare le reti di Aston Villa e Brann. Due sconfitte per entrambe, a cui se ne aggiunge una terza per gli austriaci, usciti sconfitti contro il Ferencvaros per 3-2. Una sola vittoria per loro contro i Go Ahead Eagles per 2-0, così come il Bologna che ha portato a casa i 3 punti solo contro l’FCSB. I rossoblù hanno però pareggiato contro il Friburgo: con un gol in meno sul tabellino, il Bologna conta comunque un punto in più del Salisburgo.

L’attacco (non) è la miglior difesa

Se l’attacco è la miglior difesa, allora non si spiega come il Salisburgo abbia potuto subire ben 19 reti in 14 partite di campionato e 5 reti in 4 partite di Europa League. Il paragone col Bologna, infatti, non regge: solo 8 le reti subite dai rossoblù in Serie A (quasi la metà) e 3 nella competizione europea. Senza dubbio un punto debole degli avversari, che il tridente d’attacco del Bologna dovrà sfruttare al massimo.

(Fonte: Davide Centonze, Più Stadio)

