L’uomo del giovedì – Juan Miranda

Il premio di “migliore in campo”, per noi, se lo giocano in molti: Jens Odgaard, Jhon Lucumì (al di là della sfortunata scivolata del pareggio), Federico Bernardeschi. Ma, tra questi nomi, in Bologna-Salisburgo, non possiamo non inserire Juan Miranda. Il terzino spagnolo, unica scelta vista la squalifica di Lykogiannis, ha messo in scena una prova, finalmente, del giocatore tanto amato la scorsa stagione.

Per onor di cronaca, è già da qualche settimana che il numero 33 del Bologna ha alzato il ritmo, rispetto a un inizio stagione quasi irriconoscibile. Nella serata europea del Dall’Ara, però, è stato assoluto protagonista della scena: tanta gamba, tanti cross, un gol sfiorato e un assist al bacio per il gol di Dallinga. Juan, finalmente tu!

Juan Miranda e un piede sempre più caldo

Un titolo di paragrafo che contrasta la temperatura esterna nella serata del Dall’Ara. Ma, proprio nel teatro del Bologna, contro il Salisburgo Juan Miranda ha messo in scena una lectio magistralis del buon terzino sinistro, come un po’ non se ne vedevano da parte sua. Il livello sta tornando quello della miglior versione vista nella scorsa stagione, e forse proprio al momento giusto: è ora che il Bologna ha bisogno dei suoi fattori decisivi.

Nella partita di ieri sera Miranda ha, citando le statistiche di SofaScore, creato ben tre grandi occasioni da gol, fornito cinque passaggi chiave e ha avuto l’83% di precisione nei passaggi. Ultimo dato non scontato, con una fascia da arare su e giù per 90 e più minuti. In tutto ciò, ovviamente, ha prima sfiorato il gol mandando al bar due giocatori del Salisburgo e tirando fuori nemmeno di così tanto. Poi, ha infilato un filtrante più che preciso per Thijs Dallinga, per il gol del nuovo e definitivo vantaggio del Bologna.

Sulla concorrenza nasce la vittoria

Non quella della serata del Salisburgo, ma del trionfo in generale. E questo il Bologna, con il suo maestro Vincenzo Italiano, lo sa molto bene. Lì a sinistra, con Lykogiannis e lo stesso Miranda, nella scorsa stagione i Rossoblù hanno costruito le proprie fortune: il greco ha fornito sette assist in tutte le competizioni, mentre lo spagnolo sei – e tutti in Serie A, per giunta. Due mancini così non si trovano dappertuttto.

E lo ha sottolineato lo stesso Lyko nella intervista esclusiva concessa proprio qui a 1000 Cuori: lo spagnolo è una spinta in più anche per lui, avendo uno dei miglior mancini in circolazione. Serve, però, la condizione per dare concorrenza, ed era l’ultimo tassello mancante per Miranda, il quale ora, invece, sta diventando quel treno ad alta velocità sempre puntuale. Questo aspettava Italiano, questo aspettavano tutti i tifosi del Bologna: bentornato, Juan.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook