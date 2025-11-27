Bologna-Salisburgo 4-1: Odgaard «Sono contento, quando tutti gli attaccanti fanno gol è un ottimo segnale»

Il Bologna formato Serie A sbarca finalmente anche in Europa League. Dopo quattro partite molto combattute la squadra di mister Italiano questa sera sembra essersi finalmente sbloccata anche nella competizione europea. A dimostrarlo, i quattro bellissimi gol realizzati questa sera dai quattro attaccanti titolari scelti dal tecnico Rossoblù ed una partita mai messa in dubbio. Fin dal primo minuto, infatti, il Bologna ha messo in difficoltà il Salisburgo, impedendogli di uscire facilmente dalla propria trequarti.

Un pressing feroce ed una spinta offensiva che, però, ci hanno messo un po’ a tramutarsi in gol, tra occasioni sciupate e palloni usciti per centimetri. A togliere le castagne dal fuoco, però, anche questa volta ci ha pensato Jens Odgaard, autore di uno splendido gol di destro da fuori area. Ecco le sue parole al termine del match.

Bologna-Salisburgo: le parole di Jens Odgaard

Capocannoniere di EL con Orsolini, cosa c’è di bello in questa serata

«Il bello è che prendi i primi 3 punti in casa in Europa League. È importante per la squadra e per i tifosi. Sono contento perchè quando tutti gli attaccanti fanno gol è un ottimo segnale»

Sul posto da trequartista

«Adesso preferisco stare sulla trequarti, mi sento fiducioso in quella posizione grazie alle mie qualità con i piedi, mi trovo bene così»

Il perché dell’esultanza

«È un’esultanza che faccio con i miei amici danesi che stanno in tribuna»

